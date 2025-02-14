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Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

記者陳穎／曼谷即時報導
Lisa現身「白蓮花大飯店3」曼谷首映會。記者陳穎/攝影
Lisa現身「白蓮花大飯店3」曼谷首映會。記者陳穎/攝影

「BlACKPINK」成員Lisa首度跨足戲劇圈，在影集「白蓮花大飯店3」飾演服務生，該劇全在泰國取景，今天情人節在曼谷舉辦首映會，她說：「回到家很榮耀！」Lisa的媽媽也到場力挺女兒，母女罕見合體。

Lisa在劇中飾演酒店服務人員「MOOK」，泰文意思是「珍珠」，劇組在泰國蘇梅島、普吉島及曼谷進行拍攝，這也是Lisa首次的演出，也是繼Jennie後第2個接演HBO劇集的BLACKPINK成員。

Lisa今天坐著船出場，一現身就全場瘋狂大叫，曼谷30度高溫讓她也不時用手當扇子。她力推自己演出的第3季，直言是「最好看的一季」。她也分享和劇組合作愉快，就像一家人一樣，非常愉快的經驗。

今天現場超過200多名粉絲擠爆紅毯，就為了見Lisa一面，Lisa最愛的媽媽也罕見現身，和女兒同台，Lisa也不忘祝福所有人：「情人節快樂！」昨天現場泰國明星也大出動，泰國版「道明寺」Bright也現身觀賞首映，人氣滿點的他，也造成現場一陣騷動。

「白蓮花大飯店 3」其他演員還包含「哈利波特」的「馬份爸爸」傑森艾塞克（Jason Isaacs）、阿諾史瓦辛格兒子派翠克史瓦辛格（Patrick Schwarzenegger），兩人在劇中飾演父子。他說：「在劇中真的是一場最糟的渡假。」

「白蓮花大飯店」第1季於 2021 年 7 月首播並以夏威夷為背景，拿下艾美獎10大獎肯定，第2季在2022年推出，改以義大利西西里島為背景，獲得艾美獎5項肯定，第3季則首度移師亞洲泰國拍攝，順勢請到全球人氣最旺的泰國明星Lisa，日前也宣布會續拍第4季。影集「白蓮花大飯店3」2月17日在Max上架，晚間9點在HBO頻道播出。

Lisa和媽媽罕見同台。記者/陳穎攝影
Lisa和媽媽罕見同台。記者/陳穎攝影

泰國 艾美獎 情人節

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