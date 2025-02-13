曾背不動趙露思？ 陳哲遠新劇演特種兵 抱不動「她」被笑翻

陳哲遠(左)、梁潔在「白色橄欖樹」中首度合作。(取材自微博)

搭檔趙露思 主演「偷偷藏不住」暴紅的大陸男星陳哲遠，近日在新劇「白色橄欖樹」中搖身一變，成為維和特種兵，為了演好這個角色，陳哲遠特地重訓3個月增肌。沒想到在最新花絮中，他抱起女主角梁潔時，疑似力道不夠讓女方慘摔到沙發上，畫面笑翻網友，還有人挖出陳哲遠也曾經差點背不動趙露思。

「白色橄欖樹」日前開播後，被眼尖網友發現，有不少鏡頭和9年前韓劇 「太陽的後裔」類似，但整體質感卻差很多，甚至散發「濃濃土味」，被嘲是農村版「太陽的後裔」，但仍舊無損粉絲搶看陳哲遠扮演維和特種兵的帥氣模樣。

據悉，男團出道、帥到「靠臉就紅」的陳哲遠身高180公分，體重大約為62公斤，身材精瘦的他曾被經紀人禁止健身，擔心練太壯會令脖子變粗、臉頰變胖，失去獨有「少年感」風格。這次，為了爆破特種兵角色，特地重訓三個月。不過，近日網上曝光他抱起女主角梁潔，卻「手滑」令她慘摔到沙發上的影片，引起網友熱議。

從畫面中可見，兩人在客廳中，陳哲遠一把從梁潔腿部抱起她，但下一秒，梁潔卻直接往後摔落到沙發上，畫面笑翻一票網友。不少人質疑，陳哲遠不可能抱不動48公斤梁潔，應該只是重心不穩才會失手。但也有人網友吐槽陳哲遠「肌肉白練了」。