GOT7朴珍榮相隔12年再和她續情 喊「老」當場遭訓斥

朴珍榮（左）和盧正義相隔12年再度合作。圖／friDay影音提供

由GOT7朴珍榮與盧正義主演的新韓劇 「魔女」，改編自點閱數破億同名網漫，並與「Moving 異能」、「照明商店」共享「姜草世界觀」，11日舉行新戲記者會，朴珍榮興奮表示「幸福加倍」，與盧正義暌違12年再合作，他直呼「心不老人老」。

朴珍榮去年11月退伍，這次是他的回歸之作，記者會上他感性說：「這部作品早在2年前就完成拍攝，是我入伍前的作品，如今在退伍後上映，讓我感到既緊張又興奮。能夠以退伍之後的身份迎來新作，更是讓幸福感加倍了。」並表示為了讓原作粉絲滿意，自己特別注意了眼鏡的形狀、服裝的材質，盡可能做到最高度還原角色。

「魔女」也是朴珍榮與盧正義繼2012年的「Dream High 2」再次合作，朴珍榮笑說：「時間真的過很快，12年後竟然能與當時的朋友一起拍戲，這種緣分真的很奇妙。」然而下一秒卻感嘆道：「讓我有點不甘心的是，心境和當時沒什麼變化，可是為什麼身體卻在不斷老去呢？我明明還是19歲的啊。」

沒想到身為主持人的南韓 娛樂圈大前輩朴京林聞言立刻回應：「那我怎麼辦？為何要講這個......」嚇得朴珍榮趕緊站起身來，向大姐大90度鞠躬道歉「對不起！」讓現場瞬間笑聲四起。