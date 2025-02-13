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金鐘視后惡疾纏身「左眼突出」想轉當網紅只為：活下去

記者陳慧貞／即時報導
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高慧君在新戲「生日快樂」中詮釋肝癌患者，現實中她也曾飽受病魔折騰。圖／大愛電視提供
高慧君在新戲「生日快樂」中詮釋肝癌患者，現實中她也曾飽受病魔折騰。圖／大愛電視提供

高慧君唱而優則演，曾分獲金鐘視后、女配角殊榮肯定，沒想到老天卻在2021年開了大玩笑，她罹患甲狀腺功能低下並引發眼睛斜視等病狀，經過開刀救治幾乎停工，3年來飽受病痛之苦，加上以生病之軀照顧罹帕金森氏症的媽媽，母女保持樂觀面對病痛，唯有一次母病發時，她抱起癱軟的媽媽，自己卻也腿軟無力，前往醫院的路無比漫長，她崩潰痛哭：「那是我這輩子最無助的一次。」

高慧君、陳婉婷、楊忠穎為大愛新戲「生日快樂」宣傳，3人在劇中詮釋罹癌的重症病人，其中高慧君飾演肝癌病患，特別以鄒族真實名「達妮芙」當角色名，認為更能體現角色靈魂。戲外她深受甲狀腺功能失調所苦，透露生病3年期間「眼球翻掉」，剛發現病況，她度過3天極度灰暗日子，辭演兩部戲劇、一部音樂劇，面對病痛，她只能堅強面對，養病期間用來陪伴同樣生病的媽媽，彌補過去因工作無法陪伴的親情。

病情嚴重時，高慧君坦言擔心回不了演藝圈，曾萌生轉型當網紅的想法，直呼：「當下就想著要怎麼活下去。」於是計畫回山上買一塊地，和媽媽一起種田、養雞、做竹筒飯，還想要開設YouTube頻道，邀請媽媽一起合作，除了以農村生活為主題，還可以教學鄒族這門原住民語言，但被媽媽打槍作罷。

經過3年調養，高慧君看似痊癒，其實左眼仍有些突出，她坦言「甲狀腺是一輩子的事」，目前每個月都要去驗一次血，「我屬於甲狀腺風暴，有時亢進，有時低下，要跟疾病長期抗戰」，她直言自己的壓力是從父親癌症、媽媽得帕金森氏症開始累積，「我可能是長女個性，覺得我行、我扛，發現我好像沒有這麼OK，累積太多假象自己沒有發現。」

她說有次母親打新冠疫苗第3劑無力，她要抱起來沒力，2人倒在地上，感覺到媽媽哽咽想哭，她也很難過，但是媽媽面前不想表現，「我光是扶起來，從房間走到客廳就15分鐘，然後打電話給乾妹妹，我乾妹幫助扛到計程車去急診，這是我唯一覺得好無助一次。」呼籲大眾要懂得釋放壓力，尋求親友、信仰的幫助，適時地示弱並不是軟弱的表現，而是情緒發洩，如此才能好好生活。

原住民 癌症 疫苗

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