我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海軍電戰機墜毀加州外海 2飛官彈射逃生獲救

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父送兒上學突遭逮捕

肖戰輸給王一博？ 「陳情令CP」進軍大銀幕 票房成績揭曉

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
肖戰主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」票房不如預期。(取材自微博)
肖戰主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」票房不如預期。(取材自微博)

大陸人氣男星肖戰、王一博因為2019年主演電視劇「陳情令」雙雙暴紅，晉升頂流男神。這幾年，兩人各自發展，分別演了多部電視劇和電影，有網友拿出兩人在大銀幕成績作比較，發現王一博主演的電影「無名」、「長空之王」，票房明顯比肖戰的「射鵰英雄傳：俠之大者」高出許多，「誰比較紅」也再度成為雙方粉絲議論話題。

「肖戰、王一博哪一個比較紅？」一直是雙方粉絲多年來爭議的話題，近日，隨著肖戰演出徐克執導的金庸武俠電影「射鵰英雄傳：俠之大者」票房出爐，網友再次將兩人拿來比較。

肖戰這幾年將火力集中在電視劇，主演過「餘生，請多指教」、「夢中的那片海」、「驕陽伴我」、「玉骨遙」等，王一博則用心耕耘大銀幕，主演的「無名」、「長空之王」、「熱烈」、「維和防暴隊」等都票房不俗，「熱烈」更讓他入圍金雞獎最佳男主角。

過年期間，肖戰主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」票房至今賣出6億多人民幣，在六部春節檔電影中，僅排名第四。而王一博的電影票房大多皆有9億至10億人民幣，就連最差的「維和防暴隊」也有5億人民幣，電影發展明顯居於上風。

不過，在人氣與關注度方面，肖戰明顯勝過王一博，例如在活動紅毯環節上，肖戰常常是壓軸出場，連禮服也都是品牌方量身訂製的，受到待遇相對較高。據悉，肖戰接下來還有另一部新片「得閒謹製」要推出，不少網友看好他能夠扭轉劣勢。

王一博主演的「無名」票房不俗。(取材自微博)
王一博主演的「無名」票房不俗。(取材自微博)

肖戰 入圍 春節

上一則

精主是誰？迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲也被點名

下一則

開顱摘腫瘤憂失明 台灣女星鬆口與導演夫已離婚4年

延伸閱讀

楊冪作品滑鐵盧被評「最失望演員」 趙露思海外人氣高

楊冪作品滑鐵盧被評「最失望演員」 趙露思海外人氣高
穿情侶裝？趙麗穎再曝「祕戀鐵證」 過年約會王一博

穿情侶裝？趙麗穎再曝「祕戀鐵證」 過年約會王一博
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
王一博用流利英語介紹家鄉 甩絕望的文盲封號

王一博用流利英語介紹家鄉 甩絕望的文盲封號

熱門新聞

大S骨灰在家人護送下回家了。（取材自微博）

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

2025-02-06 18:51
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
黃楊鈿甜素有「小趙麗穎」封號。(取材自微博)

「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了

2025-02-10 21:30
向涵之的演技遭到不少觀眾質疑。(取材自微博)

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

2025-02-10 06:00
劉詩詩主演的古裝劇「掌心」是一部大女主戲。(取材自微博)

劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇

2025-02-08 20:37
劉詩詩新劇演技挨轟。(取材自微博)

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

2025-02-12 07:00

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？