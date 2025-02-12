肖戰輸給王一博？ 「陳情令CP」進軍大銀幕 票房成績揭曉
聽新聞
test
0:00 /0:00
大陸人氣男星肖戰、王一博因為2019年主演電視劇「陳情令」雙雙暴紅，晉升頂流男神。這幾年，兩人各自發展，分別演了多部電視劇和電影，有網友拿出兩人在大銀幕成績作比較，發現王一博主演的電影「無名」、「長空之王」，票房明顯比肖戰的「射鵰英雄傳：俠之大者」高出許多，「誰比較紅」也再度成為雙方粉絲議論話題。
「肖戰、王一博哪一個比較紅？」一直是雙方粉絲多年來爭議的話題，近日，隨著肖戰演出徐克執導的金庸武俠電影「射鵰英雄傳：俠之大者」票房出爐，網友再次將兩人拿來比較。
肖戰這幾年將火力集中在電視劇，主演過「餘生，請多指教」、「夢中的那片海」、「驕陽伴我」、「玉骨遙」等，王一博則用心耕耘大銀幕，主演的「無名」、「長空之王」、「熱烈」、「維和防暴隊」等都票房不俗，「熱烈」更讓他入圍金雞獎最佳男主角。
過年期間，肖戰主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」票房至今賣出6億多人民幣，在六部春節檔電影中，僅排名第四。而王一博的電影票房大多皆有9億至10億人民幣，就連最差的「維和防暴隊」也有5億人民幣，電影發展明顯居於上風。
不過，在人氣與關注度方面，肖戰明顯勝過王一博，例如在活動紅毯環節上，肖戰常常是壓軸出場，連禮服也都是品牌方量身訂製的，受到待遇相對較高。據悉，肖戰接下來還有另一部新片「得閒謹製」要推出，不少網友看好他能夠扭轉劣勢。
上一則
精主是誰？迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲也被點名
下一則
FB留言