代班「不熙娣」被罵翻 吳姍儒保證：收視率一定下滑

吳姍儒出席品牌活動。記者沈昱嘉／攝影

小S (徐熙娣)因為姊姊大S (徐熙媛 )驟逝，向東森「小姐不熙娣」告假半年，這期間由吳姍儒(Sandy)代班救火，但消息曝光後，社群有網友爆料吳姍儒錄影時對素人來賓態度不佳，讓吳姍儒經紀人火大喊告，吳姍儒今出席品牌活動親上火線回應，她強調自己取代不了小S，也做好收視下滑的心理準備。

吳姍儒說，過年期間她重感冒還要照顧2個小孩，根本沒時間滑手機，是經紀人通知她才知道，她也表示，「小姐不熙娣」這節目本來就是小S的節目，「這段我代班的過程就像是特別企畫的概念，我先講好了，收視率一定會掉喔，因為大家本來就是來看小S的，我來做的話，一定是有人想看，有人不想看，OK啦，真的不想看到我的話，不然就電視轉到『不熙娣』，聽聲音就好。」

問她爸爸吳宗憲有說什麼嗎？她說她連爸爸的手機都沒接，至於經紀人對爆料網友留言提告，她虧經紀人：「她可能要出道了吧，她也需要一個經紀人，剛好我最近收到康永哥送的書，叫『不回應的方法』，我會送給我的經紀人。」談起大S病逝，她感嘆「這是社會性的集體創傷」，而過年期間她因為重感冒，抱兒子外出還不慎在馬路上重摔，還好她和兒子都沒事，不忘呼籲大家要重視身體健康。