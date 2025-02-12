我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與普亭通話 川普：雙方同意展開俄烏停戰協商

房屋保固險值不值得 評估這7項要素

代班「不熙娣」被罵翻 吳姍儒保證：收視率一定下滑

記者林怡秀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吳姍儒出席品牌活動。記者沈昱嘉／攝影
吳姍儒出席品牌活動。記者沈昱嘉／攝影

小S(徐熙娣)因為姊姊大S(徐熙媛)驟逝，向東森「小姐不熙娣」告假半年，這期間由吳姍儒(Sandy)代班救火，但消息曝光後，社群有網友爆料吳姍儒錄影時對素人來賓態度不佳，讓吳姍儒經紀人火大喊告，吳姍儒今出席品牌活動親上火線回應，她強調自己取代不了小S，也做好收視下滑的心理準備。

吳姍儒說，過年期間她重感冒還要照顧2個小孩，根本沒時間滑手機，是經紀人通知她才知道，她也表示，「小姐不熙娣」這節目本來就是小S的節目，「這段我代班的過程就像是特別企畫的概念，我先講好了，收視率一定會掉喔，因為大家本來就是來看小S的，我來做的話，一定是有人想看，有人不想看，OK啦，真的不想看到我的話，不然就電視轉到『不熙娣』，聽聲音就好。」

問她爸爸吳宗憲有說什麼嗎？她說她連爸爸的手機都沒接，至於經紀人對爆料網友留言提告，她虧經紀人：「她可能要出道了吧，她也需要一個經紀人，剛好我最近收到康永哥送的書，叫『不回應的方法』，我會送給我的經紀人。」談起大S病逝，她感嘆「這是社會性的集體創傷」，而過年期間她因為重感冒，抱兒子外出還不慎在馬路上重摔，還好她和兒子都沒事，不忘呼籲大家要重視身體健康。

小S 大S 徐熙媛

上一則

汪小菲被爆已和老婆回北京 留下年幼子女在台灣

下一則

女星才砸巨資整鼻 跌倒又毀容…曝瘀青驚悚照：請幫幫我

延伸閱讀

汪小菲被爆已和老婆回北京 留下年幼子女在台灣

汪小菲被爆已和老婆回北京 留下年幼子女在台灣
粉絲追憶大S 包下時報廣場電視牆「記住她最美樣子」

粉絲追憶大S 包下時報廣場電視牆「記住她最美樣子」
S媽憶女：心破一個洞 具俊曄、小S瘦一圈

S媽憶女：心破一個洞 具俊曄、小S瘦一圈
S媽深夜失眠再發聲 痛喊「心破了一個洞」

S媽深夜失眠再發聲 痛喊「心破了一個洞」

熱門新聞

大S骨灰在家人護送下回家了。（取材自微博）

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

2025-02-06 18:51
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
黃楊鈿甜素有「小趙麗穎」封號。(取材自微博)

「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了

2025-02-10 21:30
向涵之的演技遭到不少觀眾質疑。(取材自微博)

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

2025-02-10 06:00
劉詩詩主演的古裝劇「掌心」是一部大女主戲。(取材自微博)

劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇

2025-02-08 20:37
「肯爺」肯伊威斯特和老婆比安卡現身葛萊美獎，比安卡全裸登場。(路透)

葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場

2025-02-02 20:25

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命