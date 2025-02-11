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愛坤達13年 柯佳嬿認了「沒有婚姻會死無葬身之地」

記者趙大智／即時報導
柯佳嬿結婚13年。記者沈昱嘉／攝影
柯佳嬿結婚13年。記者沈昱嘉／攝影

柯佳嬿Netflix「童話故事下集」詮釋厭世已婚女，戲外她和坤達從交往到結婚長達13年，雖然認同「婚姻是愛情墳墓」，但「如果沒有婚姻也會死無葬身之地」。由於劇中有段台詞是「婚姻是最不合理的契約，怎可能50年都不對別人心動」，柯佳嬿倒是完全不擔心拍戲會精神外遇：「我還怕沒有心動的感覺！」

柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、姚愛甯、謝依霖、傅孟柏今出席Netflix「童話故事下集」記者會，柯佳嬿坦言不覺得跟坤達是上演童話故事，就跟大部分人都差不多，「我跟坤達戀愛很久，一段感情很長，會經歷不同階段也不是壞事，新的階段創造新的回憶，經歷各種高低起伏」。

像姚愛甯因為看到長輩的「童話故事」很可怕，於是成為不婚族，但柯佳嬿覺得不用因為別人的不順而不認可婚姻，而維持婚姻的秘訣，是希望能有獨處時間 ，關係再緊密都要有自己的時間可以呼吸 。

劇中柯佳嬿跟劉以豪常被嫌「不夠有火花」，柯佳嬿甚至曾被導演當面說：「妳的眼睛可否再喜歡他（劉以豪）一點！」她認為拍戲時都會對男主角保持好感跟欣賞 ，然後可以抓著這個感覺放大，對演出會很有幫助。

柯佳嬿 Netflix

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