曾「知三當三」出軌文章… 姚笛官宣復出上綜藝 網友想起「她」

姚笛當年「知三當三」令形象大傷。(取材自微博)

大陸女星姚笛憑藉2010年版「紅樓夢」打開知名度，隔年主演電視劇「裸婚時代」暴紅，但2014年和已婚男星文章爆出緋聞 ，當時文章妻子馬伊琍 懷有身孕，「知三當三」行為令姚笛形象大傷，黯然淡出演藝圈。近日，她傳出加盟綜藝節目「演員請就位3」，引來不少網友紛紛吐槽。

文章、姚笛婚外情事件當年鬧得沸沸揚揚，她一度被封「最強小三」，消失在螢光幕前長達10年。去年，姚笛傳出轉行當導演，執導古裝劇「姥姥的春天」，當時一度引起網友質疑「導演門檻真低」。近日，她在社群平台官宣加盟「演員請就位3」，這消息讓網友不淡定了。

不少網友直指，「演藝圈都沒人了嗎？」、「不怕小三壞了收視率嗎」、「網路沒有記憶還是大家失憶？」，也有人提到，「不如請馬伊琍當評審」、「再給力一點把文章也請來」，相關消息登上熱搜後，不少網友認為這是姚笛沉寂12年後的高調復出。

看到姚笛復出消息，有網友想到，同樣是婚內出軌的李小璐 是不是也可以回歸？並喊話想看她上「浪姐」。

另一方面，也有人質疑，為什麼演藝圈許多劣跡男藝人能正大光明復出，女藝人就不行，實在太雙標。