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金荷娜當了豪門媳沒戲約 自曝求老公「讓我拍吧」

記者陳慧貞／即時報導
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金荷娜暌違2年重返電視圈，主演新戲「抓住你的衣領」。圖／東森提供
金荷娜暌違2年重返電視圈，主演新戲「抓住你的衣領」。圖／東森提供

韓女星金荷娜暌違2年重返電視圈，也是她相隔8年再次演出KBS電視台作品，在「抓住你的衣領」中除了扮演人氣時事節目主持人，也是名王牌記者，為了演活「新聞女王」，她下足功夫準備，第一次演記者，開拍前找了相似類型節目做功課，現實中是豪門貴婦的她，自曝還有戲可以演是件值得感恩的事。

金荷娜戲裡被渣夫背叛，現實中她在2016年與企業家丈夫結婚並育有一女，隨後便將重心轉往家庭。金荷娜坦言婚後的演出邀約少了許多，「以前我會收到很多劇本，那時我總是嫌累想休息，相比之下，現在還有戲可以演是件值得感恩的事，加上劇本真的很有趣，所以我就跟我老公說，讓我拍吧！」，不過因拍戲忙碌，無法時常陪在女兒身旁，讓她感到愧疚。

該劇改編自同名人氣網路小說，講述主持爆料節目「抓住你的衣領」的電視台記者徐貞媛（金荷娜 飾），原與富二代小說家薛宇宰（張勝祖 飾）婚姻生活甜蜜，某天意外發現丈夫出軌，她甚至被當成殺害丈夫情婦的嫌疑人，為了洗清嫌疑，她與擔任重案組刑警的前男友金泰憲（延玗臻 飾）聯手揭開殺人案背後的真相。

延玗臻飾演的「金泰憲」是位重案組刑警，講話有點輕浮，不過卻是渾身充滿熱血的重案組王牌，因追查兇殺案而再次見到前女友金荷娜，儘管對方已婚但仍讓他內心動搖，隨著案情發展以及三人的關係曝光，角色間的情感也越顯濃烈。劇中有不少打鬥場面，被問及感情戲與動作戲，哪個比較困難？延玗臻表示：「我和金荷娜與張勝祖培養了默契，光看著他們的臉就很容易投入情緒，但動作戲是雙方從呼吸到動作技巧配合都得靠長期經驗累積，要更加努力。」。

張勝祖飾演富二代兼小說家「薛宇宰」，戲裡從深愛妻子的情聖，變成出軌又到處留情的渣男，透過性格與表情轉換，展現多變演技，網友翻出原著小說，介紹張勝祖的角色真的是垃圾，連他本人都自嘲，但希望是「漂亮垃圾」，讓其他網友紛紛附和「他有本錢」、「很適合」、「張勝祖終於能好好利用帥臉」。

延玗臻在「抓住你的衣領」飾演王牌刑警「金泰憲」。圖／東森提供
延玗臻在「抓住你的衣領」飾演王牌刑警「金泰憲」。圖／東森提供
「抓住你的衣領」戲中，金荷娜(左)與張勝祖結婚後，過著人人稱羨的生活。圖／東森提...
「抓住你的衣領」戲中，金荷娜(左)與張勝祖結婚後，過著人人稱羨的生活。圖／東森提供

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