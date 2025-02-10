金荷娜當了豪門媳沒戲約 自曝求老公「讓我拍吧」

金荷娜暌違2年重返電視圈，主演新戲「抓住你的衣領」。圖／東森提供

韓女星金荷娜暌違2年重返電視圈，也是她相隔8年再次演出KBS電視台作品，在「抓住你的衣領」中除了扮演人氣時事節目主持人，也是名王牌記者，為了演活「新聞女王」，她下足功夫準備，第一次演記者，開拍前找了相似類型節目做功課，現實中是豪門貴婦的她，自曝還有戲可以演是件值得感恩的事。

金荷娜戲裡被渣夫背叛，現實中她在2016年與企業家丈夫結婚並育有一女，隨後便將重心轉往家庭。金荷娜坦言婚後的演出邀約少了許多，「以前我會收到很多劇本，那時我總是嫌累想休息，相比之下，現在還有戲可以演是件值得感恩的事，加上劇本真的很有趣，所以我就跟我老公說，讓我拍吧！」，不過因拍戲忙碌，無法時常陪在女兒身旁，讓她感到愧疚。

該劇改編自同名人氣網路小說，講述主持爆料節目「抓住你的衣領」的電視台記者徐貞媛（金荷娜 飾），原與富二代小說家薛宇宰（張勝祖 飾）婚姻生活甜蜜，某天意外發現丈夫出軌，她甚至被當成殺害丈夫情婦的嫌疑人，為了洗清嫌疑，她與擔任重案組刑警的前男友金泰憲（延玗臻 飾）聯手揭開殺人案背後的真相。

延玗臻飾演的「金泰憲」是位重案組刑警，講話有點輕浮，不過卻是渾身充滿熱血的重案組王牌，因追查兇殺案而再次見到前女友金荷娜，儘管對方已婚但仍讓他內心動搖，隨著案情發展以及三人的關係曝光，角色間的情感也越顯濃烈。劇中有不少打鬥場面，被問及感情戲與動作戲，哪個比較困難？延玗臻表示：「我和金荷娜與張勝祖培養了默契，光看著他們的臉就很容易投入情緒，但動作戲是雙方從呼吸到動作技巧配合都得靠長期經驗累積，要更加努力。」。