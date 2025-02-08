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孫儷、鄧超慶水晶婚 再曬一家四口「海邊牽手照」… 暗藏「亮點」

娛樂新聞組／即時報導
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鄧超、孫儷一家四口最新合照，兒子等等(左二)身高直追孫儷(右)。(取材自微博)
鄧超、孫儷一家四口最新合照，兒子等等(左二)身高直追孫儷(右)。(取材自微博)

以經典宮鬥劇「後宮甄嬛傳」暴紅的大陸女星孫儷，2010年與男星鄧超結婚，育有一雙兒女，一家四口非常幸福，是演藝圈著名的模範夫妻。8日是孫儷夫妻結婚15周年紀念日，恰巧也是鄧超的46歲生日，孫儷在微博曬出一家4口在海邊雀躍的照片，還秀出一段夫妻倆的熱舞，閃瞎眾人。

孫儷寫道，「2025年，願我們能善良溫柔面對每一個人……鄧先生生日快樂！今天也是我們的水晶婚，領證15年了。」個性搞笑的鄧超回應：「先對我溫柔一點好嗎？」並在微博配文孫儷隨著他跳舞的視頻，「孫老師，難為你了，花了15年把你塑造成這樣，紀念日快樂！」

影片中只見，夫妻倆一身休閒打扮，背對鏡頭隨著音樂扭腰擺臀，兩人從一開始的微微晃動身姿，後來越跳越起勁，等到音樂結束後，夫妻倆還很有默契地轉向對方，對視而笑。網友也紛紛留言恭喜，「不愧是夫妻，連背影都如此默契，具有夫妻相，紀念日快樂」。

不只如此，孫儷還貼出一家四口在海邊的背影照，有眼尖網友發現，孫儷兒子「等等」已經和她一樣高了。

其實，孫儷2023年10月也曾在微博曬出類似合照，對比兩張合照，發現兩個孩子都長高了許多，舊照中，孫儷在評論區寫到，「估計下次再拍海邊照，『等等』可能和我一樣高了。」果然，一年多過去，一家四口再拍海邊照，「等等」就和孫儷一樣高了。

鄧超、孫儷一家四口2023年在海邊的背影照。(取材自微博)
鄧超、孫儷一家四口2023年在海邊的背影照。(取材自微博)

孫儷 鄧超 微博

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