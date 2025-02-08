高學歷美女獸醫入鏡MV 身分曝光竟是鄭智化愛女

鄭智化和女兒互動逗趣。圖／摘自YT

歌手鄭智化相隔28年發片，新歌「潛規則」MV有一活潑靈動的女孩敲打著鈴鼓婆娑起舞，提到對方身分，他一臉無奈又寵溺的模樣，直呼「全世界只有我是真的愛她」，原來那位正妹是他親生女兒。

影片來源：YouTube@福茂唱片

鄭智化一提到女兒臉色沉了下來，聽他娓娓道來才知道那是一種賭氣，其實他是「女兒傻瓜」，和女兒從小就感情非常好，還曾帶她登北京演唱會舞台，「我希望她永遠停留在3、4歲，現在25歲我很不能接受」，身為華語樂壇的傳奇歌手，鄭智化突然像打小報告一樣，用委屈的口氣悄聲說：「她有男朋友！」

鄭智化傲嬌又吃醋的樣子讓老婆也笑翻，他細數女兒從小到大的貼心：「她到現在都會蹲下來幫我脫鞋，我生日她都是親手做禮物，蛋糕也自己設計。」女兒有次打造他經典專輯「私房歌」封面的羊毛氈，他感動到不行。結果去年生日女兒帶他去日本 旅遊，他有些不甘心：「有男友就是會分心，現在都送我這種有錢可以買到的東西了。」

那趟旅行女兒男友也同行，對方很貼心地幫鄭智化推輪椅，他卻嘴硬說「那是他榮幸」；女兒是留學英國的高材生，如今在香港 當獸醫，外型又亮麗，追求者眾，鄭智化說：「我從來沒管她，任何男生跟她交往，我打擊都很大。」