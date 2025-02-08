大S骨灰採「樹葬」 北市民政局：不立墓碑、不記亡者姓名

知名女星大S（徐熙媛）病逝。（圖取自Instagram）

藝人「大S 」徐熙媛 在春節 期間不幸病逝，昨晚「小S」徐熙娣透過經紀人表示將採「樹葬」，目前正申請中。北市民政局表示，樹葬區共有1萬5900個樹葬穴位，目前有位置，若家屬時間允許，申請當天就可以下葬了，將骨灰置入穴位後埋藏，生命與自然合而為一。

民政局表示，樹葬是指將骨灰再研磨妥善處理後，裝入紙袋內，再將骨灰均勻灑入葬區穴位中，不立墓碑，不記亡者姓名，埋葬在樹木的根部，既保有入土為安的傳統，又不占用土地空間，更助於環境綠化，讓土地資源得以永續循環使用。

民政局表示，北市在2003年11月10日設置國內首座樹葬試辦區，96年於富德公墓內闢建面積1.2公頃「詠愛園」樹葬區，提供6000個樹葬穴位，104年增闢800個樹葬穴位，106年增闢1100個樹葬穴位，提供13大區7900個樹葬穴位，園區兼具樹葬、環保、景觀及生態復育功能，植栽檀香柏、桂花、櫻花、玉蘭、南洋杉、落羽松、昭和櫻等喬木及各種灌木花卉。

北市2021年4月1日啟用「新樹葬園區」，命名為「落羽之丘」，闢建面積為7400平方公尺，設置8區8000個樹葬穴位，其與「詠愛園」相鄰，園區位置地形開闊、視野良好，且落羽松環繞，樹貌隨四季變化，故自然景觀及園區環境極為優美。

民政局表示，目前樹葬區面積計約1萬9400平方公尺、1萬5900個樹葬穴位。由申請人親自或由委託人至台北市懷愛館服務中心，填寫樹花葬申請書，檢附申請人身分證影本、受葬者之火化許可證或骨灰骨骸存放設施寄存遷出或墓地起掘許可證明正本，經服務中心人員審查後即安排「骨灰再研磨」。