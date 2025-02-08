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何如芸離婚關鍵曝光 「海上一畫面」斷豪門鎖鍊

記者趙大智／即時報導
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何如芸分享接觸「阿卡西」的經驗。（記者／王聰賢攝影）
何如芸分享接觸「阿卡西」的經驗。（記者／王聰賢攝影）

何如芸離婚2年，去年成為暢銷書作家，今晚她現身台北國際書展，原來是為了力挺「「阿卡西閱讀」講師One（大萬）。雖說是2022年9月才終於跟前夫王敏錡簽字結束19年婚姻，但2018年何如芸隱藏心中苦痛到上海旅行，正是跟One暢聊後，才下定決心終結這段不堪婚姻。

何如芸2018年10月去上海獨旅，看似光鮮的婚姻底下，關係其實已屆臨界點，也還沒復出拍戲。在新天地的一家露天咖啡座裡，她讓One閱讀阿卡西，這是一種「透過儀式閱讀內心資料庫」的方法，結果對方看到她跟王敏錡分別站在對比懸殊的小船和大船上，2艘船之間拴著鐵鍊飄在海上，彼此動也不動，那鐵鍊象徵束縛和不自由，剪也剪不開 ，很符下當下她的心境。

水瓶座的何如芸向來好奇心強烈，於是一邊拍三立點檔，一邊想辦法空出時間學「阿卡西閱讀」，還拿到初階和中階的證書，其實再拿高階就可以當講師，但她暫時沒那打算。

農曆大年初一是何如芸56歲生日，但2個兒子都不在身邊，原來是跟著爸爸到美國看NBA，她剛好在家跟媽媽、妹妹共度。雖然不認識夫S，但看到新聞仍覺得心情很差，也希望外界能多給S家人時間和空間。對健康向來十分重視的何如芸，去年就打了流感疫苗，也早就帶媽媽去打，笑說：「從小帶兒子去打疫苗，我就會跟著打。」

何如芸（左）為好友One站台。（記者／王聰賢攝影）
何如芸（左）為好友One站台。（記者／王聰賢攝影）
何如芸自己也是作家。（記者／王聰賢攝影）
何如芸自己也是作家。（記者／王聰賢攝影）
何如芸今晚現身台北書展。（記者／王聰賢攝影）
何如芸今晚現身台北書展。（記者／王聰賢攝影）

流感疫苗 咖啡 NBA

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