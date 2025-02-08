帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」

微博被封直播功能，張蘭喊冤。(圖／摘自微博)

遭封帳號張蘭 急了，馬上撇清與造謠者夏健的關係，表示抖音 的作法將影響到她8千個員工，「斷了8千個家庭的財路」。

張蘭長期用抖音、微博帳號對大S 一家人各種批評，連大S離世後都不放過，傳說是她乾兒子的夏健甚至在直播中造瑤大S骨灰包機是汪小菲出錢，引發徐家人強烈不滿，今天是大S頭七，抖音先出手永久封禁張蘭、汪小菲和夏健的帳號，微博跟進，停用了張蘭直播功能，等同斷了她營收的大動脈，張蘭得知消息後立刻喊冤。

據中國「鳳凰網」報導，張蘭得知封禁之後，痛批抖音、微博的處罰應該有相應條款，而非根據輿論隨意懲處，並撇清夏健是她乾兒子，也非她員工的說法，聲稱對方只是她的粉絲，她坦言點了夏健影片的讚，但她沒看完內容，也沒有分享內容，因此被懲罰，張蘭大喊「我不認同，我不接受」。

張蘭說，她旗下員工超過8千個，抖音做法將會影響到8千個家庭的財路。根據網路數據平台「蟬媽媽」統計，張蘭在大S過世後，直播1小時銷售額破百萬元人民幣（約13.7萬美元），粉絲暴增10萬人。近30天，張蘭主帳號「張蘭·俏生活」累計銷售額上看2500萬人民幣，如加上「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」的業績，金額高達3500萬人民幣（約480萬美元）。