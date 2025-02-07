57歲金鐘視后看破生命無常 零再婚念頭：男人很多餘

田麗開始玩小紅書經營電商。圖／田麗提供

57歲田麗出道至今42年，拿過金鐘獎最佳女主角，赴陸發展也順風順水，唯獨感情波折。她曾有2段失敗婚姻，至今孤身一人，倒是2位親姊都搬到台東作伴。大S 猝逝讓人感嘆生命無常，身家豐厚的田麗未有後代，可有想過財產給誰？她一貫豪邁回吻：「誰活著誰拿，我不在乎。」

田麗外型艷麗身材火辣，婚前最有名男友為侯冠群、馬景濤，2003年她跟親民黨宋楚瑜小舅子陳定中結婚，但只維持3年；2014年跟大陸演員李雨澤在當地領證登記，還被狗仔拍過帶他的哈爾濱父母來台健檢，只是也分手收場，由於雙方在台灣未完成登記手續，田麗始終不認為是正式的婚姻。

保養得宜未顯衰老的她，總被問感情狀況，這次接受本報專訪田麗直率回應：「再婚？不可能！男人有點多餘了。」不會想把時間耗在某人身上，即便年輕鮮肉也不考慮，「我幹嘛照顧他」！雖然一個人也不覺得孤單，「我有很多朋友啊」，每次回台就會跟當初「別來無恙」製作人陳慧玲聚會。

田麗有1個哥哥、2個姊姊，她是家中老么，到台東定居後，養貓養狗、下田種菜，近期2姊都搬到台東，大姊也買了一塊地住附近，二姊跟老外二姊夫熱愛在台東衝浪，也在當地租房，姊妹3人在人生下半場住在一塊互相照應。

由於大姊是專業認證的欖欖果油「品油師」，田麗也跟著喝跟著學，接下來打算也加入副業經營，為人生和健康開啟更多可能。