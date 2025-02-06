在一片質疑聲中… 肖戰「射鵰」票房破6億 登影史武俠片冠軍

肖戰主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」登上影史武俠片票房冠軍。(取材自微博)

春節 檔電影大戰已經告一段落，票房突破60億的「哪吒之魔童鬧海」毫無懸念登頂，並拿下中國影史票房榜冠軍。肖戰 主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」雖然只拿到第四名，但據燈塔專業版統計，該片票房突破6.07億，超越「狄仁杰之四大天王」，一舉登上影史武俠片票房冠軍。

「射鵰英雄傳：俠之大者」講述郭靖得傳天下絕世武功「九陰真經」和「降龍十八掌」，與黃蓉在江湖爭鬥和戰亂動盪中，力挽狂瀾，保護南宋邊關，終成「俠之大者」的故事。

該片預售時，票房領跑群雄，沒想到正式上映後「開高走低」，口碑更是兩極化，有觀眾肯定肖戰的演技，認為他「讓郭靖的質樸不再等同於木訥，而是充滿生命張力的淨水流深」，但也有人對整部片子的武打場面不滿，大喊「武俠片已死」。

連南方日報評論文章也從特效、劇本、編劇、敘事方式、流量演員等多方面分析，直指該片有六大缺點，整體感覺空洞生硬。

截至目前，該片豆瓣評分為5.4分，超42萬豆瓣用戶評分。其中，5星評價為12.4%、4星評價為14.1%，3星、2星、1星則分別達26.5%、24.6%和22.4%。

不過，就算票房、口碑差強人意，「射鵰英雄傳：俠之大者」6.07億的票房，還是超越2018年的「狄仁杰之四大天王」，一舉登上影史武俠片票房冠軍。巧合的是，這兩部電影的導演都是徐克，不少網友因此笑稱「能超越徐克的只有徐克」。