吳謹言老公過年發紅包　「這金額」被全網狂酸「太小氣」

據傳吳謹言將在3月回歸拍新劇。(取材自微博)

憑藉「延禧攻略」暴紅的大陸女星吳謹言，去年突然宣布與男演員洪堯結婚，之後更傳出疑似懷孕消息，但不少網友並不看好曾多次傳出負面新聞的洪堯，甚至暗指吳謹言是「戀愛腦」。近日，洪堯被爆除夕在微博 上發紅包，卻只發了888元人民幣，被網友狂酸「小氣」、「還不如不發」，引發熱議。

洪堯出道多年，但始終沒有大紅，都是飾演配角，和吳謹言知名度相差甚大。他除夕在微博發送紅包給粉絲，沒想到只發了888元人民幣，而這個紅包必須靠手速去搶，但因為金額不多，大多數人最後只搶到10元人民幣，讓不少網友直呼「太小氣」，並表示「哥是不是少打了一个8啊」、「以明星來說，這個紅包真的拿不出手」。

但也有不少人為他緩頰，表示「發多發少都是心意」、「這不挺好的嗎，很多頂流明星一毛也沒發」、「至少人家有發了」。

而傳出懷孕的吳謹言已經將近4個月沒有公開現身，有傳她今年年初已經「卸貨」，目前正在坐月子。據悉，吳謹言經紀人于正在今年初就曾發了一段文，「怎麼這麼開心？你猜！」當時就有網友猜測是吳謹言生了，不過于正立馬刪掉貼文，啟人疑竇。