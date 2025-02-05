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春節檔「最慘」電影出現… 「吉慶街火」上映8天票房才8733元人民幣

娛樂新聞組／即時報導
「吉慶街火」堪稱春節檔最慘電影。(取材自微博)
「吉慶街火」堪稱春節檔最慘電影。(取材自微博)

經過一陣廝殺，「春節檔」電影大戰已分出勝負，截自2月5日，「哪吒之魔童鬧海」以53.7億票房，不負眾望拿下冠軍，其次是「唐探1900」、「封神第二部：戰火西岐」。在一片歡聲鼓舞中，很多人不知道春節檔還有一部「吉慶街火」，據悉，該片上映8天票房只有8733元人民幣，觀影人次不到200人，堪稱春節檔「最慘電影」。

「吉慶街火」於1月22日官宣定檔，1月29日大年初一上映，該片講述一個16歲的山裡少數民族叛逆女孩「小通」，來到吉慶街投靠做藝人的父親「老通」後，在吉慶街蛻變成長的故事，主演張譯丹、王丹火、孫小鼓等人皆沒有什麼知名度。

據導演齊追航表示，30多年前，漢口吉慶街開始以民間藝人獻藝而名聞遐邇，他自1997年起和這裡眾多藝人成為朋友，並一直關注他們的生存狀態。他曾為吉慶街藝人出版了「吉慶街遊子部落」和「吉慶街孤芳自賞」2張唱片，並拍攝了「吉慶街四大天王」與「吉慶街江湖三姐」2部紀錄片。

該片主要靠社會籌資和大量群眾出演，克服了許多困難，片中也出現20多年來拍攝的吉慶街珍貴老影像。

不過，這樣一部有劇情、具社會價值的紀錄片，卻無法在春節檔大放異彩，反而被許多高娛樂性、話題火熱的電影所淹沒。

據悉，「吉慶街火」首日排片0.3%，而且全部安排在早場和午夜場，當「吉慶街火」定檔後，就有網友曾調侃，「這是誰的部將，竟如此勇猛？」果然，在春節檔多部大片壓境下，「吉慶街火」連萬元票房都沒拿到。

春節 王丹

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