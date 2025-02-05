為馬戲團重出江湖…林懷民親吐正式引退 隱居專心斷捨離

幾米(左)和林懷民是多年好友。記者王聰賢／攝影

雲門舞集創辦人林懷民，退休 5年復出，和與繪本作家幾米一起推出馬戲團大作。林懷民坦言退休期間都在家洗衣、打掃、看「魷魚遊戲 」。

林懷民退休5年復出，聯手幾米推出FOCASA馬戲團15周年大作「幾米男孩的100次勇敢」，昨天馬戲團團長林智偉、林懷民、幾米罕見同台。近期因大S在日本因流感併發肺炎猝逝，造成全台民眾瘋打流感疫苗 ，現年78歲林懷民笑說：「我們老人都有被通知，我記得去年就打了！」

林懷民睽違5年再度重出江湖，被問到這5年休息的期間都在做甚麼？他坦言覺得時間過的很快：「我都在家裡掃地、洗衣服，掃地是很大的學問，早上才剛掃完，下午就會發現怎麼會有很多地方又髒了！」另外他也笑說自己也會在家追劇，看了知名韓劇「魷魚遊戲」，同時也感嘆韓國的影視產業：「人家拍的是很好，台劇有時候野心太大，不一定會有好成果。」

林懷民透露，自己此次會決定重出江湖的真正理由，其實是為了讓特技演員能有一席之地和尊嚴，但這次活動結束後他要專心在家「斷捨離」，不會再有活動了。

台灣第一齣馬戲定目劇「幾米男孩的100次勇敢」從幾米繪本發展出角色和故事，將座落臺南水交社文化園區旁大草地，7層樓高28公尺的台灣史上最大馬戲帳篷的造型也取自幾米繪本。