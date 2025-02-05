「BJ單身日記」回來了 2寶單親媽太優「戀上小鮮肉」

奧斯卡影后芮妮齊薇格再度回歸「BJ單身日記」系列續集，和小鮮肉談情。圖／UIP提供

奧斯卡 影后芮妮齊薇格再度回歸「BJ單身日記」系列續集「BJ單身日記：戀上小鮮肉」，飾演跨越世代的浪漫喜劇女主人翁「布莉琪瓊斯」，一位以獨特的生活方式和愛情觀，重新定義這整個電影類型的女性角色。對芮妮齊薇格來說，重返布莉琪瓊斯的世界就像回家一樣：「無論是在小說中或是大銀幕上，這感覺就像是與老朋友重逢。」

芮妮齊薇格坦言：「對於一個虛構角色來說，能與觀眾同步成長，並在他們的生活中留下印記，這是一件很有意義的事。人們在布莉琪的故事裡看見了自己的影子，因此他們想再次與她見面，看看她的成長與生活的變化，了解她如何面對當前的挑戰。這種情感共鳴是全球性的，尤其是一路陪著布莉琪長大的觀眾。」

芮妮齊薇格透露：「每次和劇組成員重聚都會讓人情緒激動，電影殺青後各奔東西的時候更是如此。我與布莉琪之間的連結，最強烈的地方就在於觀眾對她的喜愛，大家早已愛上布莉琪，我們只是將她帶上大銀幕。布莉琪提醒了我們，不完美也是很OK。即使不完美，我們仍然可以找到愛情，實現夢想，並且擁有幸福。做自己，就很好。」

在電影「BJ單身日記：戀上小鮮肉」片中，布莉琪在馬克於4年前去蘇丹參與一項人道救援任務時不幸去世之後，不但成為寡婦，也發現自己再度孤單寂寞。她現在是10歲的比利 和4歲的梅寶的單親媽媽，她的感情狀態也停滯不前，但是她靠著她的摯友，甚至她的前任男友丹尼爾克利弗（休葛蘭 飾）的幫助，含辛茹苦地撫養她的小孩子。電影將於2月14日情人節上映。