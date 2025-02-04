汪小菲雨中演深情 惹出前任小三張穎穎發千字文拆面具

汪小菲這次回來，身邊跟著妻子，他對前任說了一堆深情的話，又正傷了現任。本報資料照片

大S 驟逝，汪小菲 急奔台灣在雨中痛苦深情，但之前介入兩人婚姻的小三張穎穎，卻發長文，字字句句透徹人心，針針見血，反手打了汪小菲和張蘭大耳光，「難過了兩天，看到雨中漫步（汪小菲急奔台灣後在媒體面前雨中漫步），看到百試百靈的深情人設，著實笑了」，原來最心如明鏡的人是小三，而且被讚為最公正的小三。

張穎穎寫道，「她為了他結婚生子從吃素變吃肉，為了他事業站台借錢全力支持他，為了他拼死湊成兒女雙全，她因為生孩子身材走檢趣被他罵是海狗，她因為多吃幾口飯就被陰暗的眼神盯著導致她不敢多吃一口」。

「她因為流產完都沒坐月子就為了陪他參加個節目，還被罵得狗血淋頭，她拖著疲憊的身體去參加葬體，因為聚光燈太過閃耀，被他母親造謠穿透視裝，她鼻炎出血受不了北京的棉絮，而最愛的他每天打開窗戶呼吸棉絮，還問她為何不喜歡？」

「即便這樣，她也寧願在北京陪他，最後身體實在扛不住回到台灣，卻被他和他的家人網暴她是台獨，可她明明之前一直說自己是山東人呀」。

「她離婚之後不再回他家的任何惡意，想要過好自己的生活，可他們卻不斷打擾她，用她創造流量及財富，吸人血吃人肉，她最後的時光很難過都是家人現任陪伴左右，可她的家人和現任卻一直被造謠污衊」。

「她受到的所有傷害都是他帶來的，最後網友美化說如果他還在身邊一定可以救回來，可是，她的體因為誰變得這麼差？」

「他明知她身體極度不好卻讓她連懷四胎，她戲弄的說她孕尚在沙發上像只海狗，她在孕期毆打她和她親愛的妹妹和朋友，他向她借錢不還，還引導輿論網暴她，他不消費她的明星身份給自己牟利，他豔遇不斷，演戲不斷。他任由自己的母親網暴污衊抹黑她。他跑到她家樓下公安局癲狂發瘋的親自舉報她。他愛她卻剛流產不讓坐月子就為了陪他錄製節目，他比她更想當一個明星」。

「他求她兩次都被反復拿出來說，可為誰生的孩子幾次命差點沒了？他和他家不斷引導網友網她自己和她敬愛的媽媽和她親愛的妹妹，他給她不斷洗腦，『你媽媽愛財如命錢不交付於她，你妹妹嫉妒你美貌學識，會害你』，可她們才是真真實實的一家人啊」

「一家人怎會害一家人？是他的自卑與自負。他希望她身邊空無一人只有他，他可以隨意擺弄和侮辱。他比她更愛聚光燈的閃耀，沒有他，就沒有這些苦難」。

「她是一個那麼高傲的女孩，過去三年被他和他的母親像扒光了衣服沒有任何尊嚴的被造謠污衊，現如今，一群人又開始幻想他多麼的愛她，一群人為他換幾次頭像就開始美化他，一群人因為他像拍傷感MV一樣的雨中漫步竟然心疼這個男人，這個世界多麼可笑」。

「他拿她的離世給他立人設，這就是所有人眼中的愛，實則，所有的苦難都是他帶來的，傷害她最深的人竟然飛速漲粉，深愛她的家人朋友沒有一個公開露面，而傷她最深的他已經演出一出又出的苦情戲。」

「他在她死后說，老婆我想你，致現任何地？傷害了前妻又再次傷害了現任。她走了，她最愛的家人依然在接受大型網暴，世界就是一整個巨大的愛男。我說的都都是新聞裡可以搜得到的，搜不到的我就不多言了，如果不是你們頂我的熱搜，我會忍著不說一句話。」