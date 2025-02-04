汪小菲悲喊：死的人該是我 網瘋挺「有他大S就不會走」

汪小菲(左)與大S於2017年出席S Hotel開幕活動。(本報系資料照片)

大S 過世新聞傳開後，汪小菲 昨晚帶著現任妻子Mandy馬筱梅緊急從泰國 飛抵台灣，他下機後單獨面對媒體鏡頭，神情憔悴、雙眼紅腫，雙手合十說：「我求你們多說她（大S）些好話。」隨後深深一鞠躬，便雙手插口袋步行上商務接駁車。

面對媒體詢問這次要回台協助、幫忙什麼部分，汪小菲都只搖頭不語，至於要不要再去日本，汪小菲同樣否認，只留下一句「熙媛永遠是我家人」。

他隨後抵達信義區豪宅，獨自步行在滂沱大雨中，頻頻用手撥頭髮、擦拭臉頰，臉上分不清到底是雨水還是淚水。汪小菲沿途不發一語，沒有帶任何行李，也沒有接受媒體採訪，最後在警衛協助下進了家門。

汪小菲今天沒有露臉，但在網路上動作不斷。包括他的社群頭像換成了和女兒的合照，甚至還在抖音上對一則昔日實境節目片段留言「老婆，我好想你」。網友發現，他反覆留言後又刪除，還寫了「我好想你」、「死的人應該是我」等，疑似沈浸在過往和大S的回憶中無法自拔。

他猛打苦情牌奏效，中網開始出現「最愛大S的人是汪小菲」、「有汪小菲在大S肯定不會走」等言論，開始揣測汪小菲一定會不惜任何手段救回大S。但也有人嘲諷他是「表演型人格」，完全不尊重現任妻子的感受。