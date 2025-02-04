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日本女藝人小島琉璃子夫婦送醫 丈夫不治疑自殺

中央社東京4日專電
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日本藝人小島琉璃子（右）在電影《再會長江》首映會亮相。（新華社資料照）
日本藝人小島琉璃子（右）在電影《再會長江》首映會亮相。（新華社資料照）

日本31歲女星小島琉璃子夫婦今天下午被傳緊急送醫，小她2歲的企業家丈夫北村功太隨後宣告不治。小島一開始被報導受了輕傷，隨後更正為沒有受傷。現場留有丈夫的遺書，死因疑為自殺。

時事通信社報導，警方在今天下午2時50分（美東時間深夜0時50分）左右，接獲小島從位於東京都港區自宅打來的報案電話。她在電話中表示，「丈夫失去意識」。

警方趕到現場後發現，小島的丈夫北村功太倒臥家中，送醫後確認死亡，初步判斷死因為自殺。根據調查相關人士，小島也被一同送醫，但她沒有受傷。警方正在調查事件詳細經過。

據稱小島琉璃子帶著孩子外出返家後，發現丈夫倒臥家中，在家中還發現疑似北村所留下的遺書。

小島琉璃子於2009年出道，曾拍攝寫真，2012年3月擔任TBS電視台節目主持人，一度活躍於綜藝圈。小島琉璃子過去與大她19歲、「王者天下」漫畫家原泰久的戀情曾轟動一時。

2022年8月，她宣布要去中國留學，並且準備在中國定居，為此退出所有節目，暫停演藝活動。在那之後，她也與所屬經紀公司解約，實質上等同退出演藝界。2023年5月，她宣布與經營桑拿的北村功太已經在3月結婚。同年8月，她宣布懷上第一胎，之後順利分娩。

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