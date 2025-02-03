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大S流感併發症盛年驟逝 不少南加華人急忙做1事

汪小菲早就知道大S病危？ 曾喊「快不行了」 被爆在飛機上痛哭

娛樂新聞組／即時報導
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大S（右）與前夫汪小菲（左）離婚多年，仍然話題不斷。（取材自臉書）
大S（右）與前夫汪小菲（左）離婚多年，仍然話題不斷。（取材自臉書）

台灣藝人大S（徐熙媛）春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎在日本過世。大S的前夫汪小菲得知噩耗緊急從泰國飛抵台灣，見到守候媒體時，他眼眶泛紅彎腰鞠躬。此外，有網友挖出直播影片，發現汪小菲疑似2天前就知道大S病危，還曾喊出「快不行了」、「在搶救」等關鍵字。

汪小菲抵台見到媒體時，彎腰深深鞠躬並表示，「求你們多說她一些好話」，離開機場時並說，「（她）永遠是我的家人」。有網友目擊他在飛機上痛哭，因此雙眼紅腫未消。

當晚，汪小菲被發現抵達信義區豪宅，但太太馬筱梅不在身邊，當時正下著大雨，但他並未撐傘，孤身一人渾身濕透進家門。

大S猝逝消息傳到大陸，立刻登上微博熱搜。有網友挖出汪小菲母親張蘭的一段直播影片，從畫面中可見，張蘭在直播過程中化妝到一半時，汪小菲突然闖進並脫口而出「急死我了」，張蘭忙詢問「怎麼了？」依稀可聽見汪小菲喊出「快不行了」、「在搶救」等關鍵字，疑似透露大S病危消息。張蘭聽到後臉色大變，急忙結束直播。

因此網友猜測，汪小菲早就知道大S病危狀況。

大S病逝消息傳開後，不少網友到汪小菲微博留言開酸，「一個這麼美好的女人，毀在了你的身上」、「要不是你要她生，她身體不至於那麼差」，還有人大罵他「垃圾前夫」。

汪小菲(左)離去前表示「她永遠都是我的家人」。(記者黃仲明/攝影)
汪小菲(左)離去前表示「她永遠都是我的家人」。(記者黃仲明/攝影)

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