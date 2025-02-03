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大S赴日旅遊流感猝逝 醫曝這類人注意：避免隨時都在開獎

記者洪子凱／台北即時報導
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藝人大S（徐熙媛）春節期間赴日旅遊，不幸得了流感併發肺炎不幸離世，享年48歲。（瀟湘晨報）
藝人大S（徐熙媛）春節期間赴日旅遊，不幸得了流感併發肺炎不幸離世，享年48歲。（瀟湘晨報）

藝人大S（徐熙媛）春節期間赴日旅遊，不幸得了流感併發肺炎不幸離世，享年48歲，引起各界震驚。台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇也提醒，流感病毒變異快，且各國家病毒序列不同，常旅遊、出差者，要警覺避免讓自己短時間過於暴露各種病原體，並定期接種疫苗，「避免隨時都在開獎狀態。」

姜冠宇表示，流感病毒是非典型肺炎中，年度變異度數一數二高的病原體，對有些人具有特異性無法用群體解釋，「可能這個序列前一年沒事，今年就中獎了。」因為剛好這個病毒序列「非常適合她」，直接從上呼吸道一路攻克到下呼吸道導致大片浸潤，進而呼吸衰竭，也有一些人是心血管本身就不好，走得更快。

姜冠宇說，流感每千人大概會有一個變重症，更是急診部門要從大量求診病患中分辨的，大部分看起來沒事，但會有潛藏幾個炸彈放他回家就完了，若發現病人持續血氧低，看起來蒼白、加上呼吸一直悶喘那就要注意可能是病毒入侵下呼吸道症狀。

姜冠宇建議，民眾都應接種疫苗，可有效壓低中獎機率，但沒有辦法完全避免，更重要是要減少大量疲勞應酬機會，常旅遊、出差族群更要警覺，病毒不同序列分布在整個亞洲各地都會有差異，甚至台日韓可能就有差，加上冬天病毒本來就在環境能存活較久，傳染力變強，應避免讓自己短時間太過於暴露各種不同序列病原體，「等同於一直等開獎的狀態。」

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