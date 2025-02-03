賈永婕為大S直衝東京 目睹具俊曄「淚崩吻別摯愛」

具俊曄把大家最後的自拍傳給賈永婕。圖/摘自臉書

大S 在日本病逝，接獲噩耗的賈永婕 今天趕赴東京，只為送大S最後一程。賈永婕稍早發文，公開她看到令人心碎的一幕，具俊曄 邊哭邊吻別大S，所有家人都痛哭失聲。

賈永婕表示：「一聽到消息後就直奔新幹線，我趕到了。看到你了，平靜、安詳一如往常一樣的美麗就像睡著一樣。但這位睡美人妳也太瀟灑了，我們還是心很痛，但好像也只能放手。」

在家人和摯友陪伴下，大家不敢相信大S就這樣離開人世，「掉不完的眼淚，無法言喻的傷心，怎麼哭都喚不醒沉睡的妳。最終歐巴深深的ㄧ吻，深情的與妳道別，歐巴的哭聲我們的心都碎了。此刻足以。在愛中道別，期待再相逢！」

賈永婕說：「之後歐巴傳給我那天一起的自拍，看著照片忍不住繼續掉眼淚，我還是想要念你，不是說好了過年後要來我家吃飯相聚嗎！你怎麼怎麼就去當天使了？你的瀟灑我們的痛心！」