賈永婕為大S直衝東京 目睹具俊曄「淚崩吻別摯愛」
大S在日本病逝，接獲噩耗的賈永婕今天趕赴東京，只為送大S最後一程。賈永婕稍早發文，公開她看到令人心碎的一幕，具俊曄邊哭邊吻別大S，所有家人都痛哭失聲。
賈永婕表示：「一聽到消息後就直奔新幹線，我趕到了。看到你了，平靜、安詳一如往常一樣的美麗就像睡著一樣。但這位睡美人妳也太瀟灑了，我們還是心很痛，但好像也只能放手。」
在家人和摯友陪伴下，大家不敢相信大S就這樣離開人世，「掉不完的眼淚，無法言喻的傷心，怎麼哭都喚不醒沉睡的妳。最終歐巴深深的ㄧ吻，深情的與妳道別，歐巴的哭聲我們的心都碎了。此刻足以。在愛中道別，期待再相逢！」
賈永婕說：「之後歐巴傳給我那天一起的自拍，看著照片忍不住繼續掉眼淚，我還是想要念你，不是說好了過年後要來我家吃飯相聚嗎！你怎麼怎麼就去當天使了？你的瀟灑我們的痛心！」
最後她希望外界能給徐家人一點空間，「大S走得太突然了，家人親友都很難接受，他們都很傷痛，希望大家能多給他們一點空間與時間，多一點愛與關懷，台灣不就是最有愛的地方嗎？愛台灣的我們下輩子投胎還是會在台灣一起當姐妹」。
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