陳哲遠新劇被酸農村版「太陽的後裔」 超甜吻戲讓人想起「她」
憑藉和趙露思合作的「偷偷藏不住」暴紅的陳哲遠，主演新劇「白色橄欖樹」日前開播，但被網友發現，有不少鏡頭和9年前韓劇「太陽的後裔」類似，但整體質感卻差很多，甚至散發「濃濃土味」，被嘲是農村版「太陽的後裔」。而劇組近日釋出不少吻戲片段，則是成功引起熱議，卻也讓網友想起趙露思。
「白色橄欖樹」由陳哲遠、梁潔主演，講述在東國做志工的華裔爆破工程師李瓚（陳哲遠飾），在危險關頭救下了執行採訪任務的女記者宋冉（梁潔飾），兩人共同經歷種種磨難和考驗，彼此療癒。
「白色橄欖樹」劇情設定、人物造型和當年宋仲基、宋慧喬主演的「太陽的後裔」有著異曲同工之妙，但畫面整體質感卻遠不如9年前的韓劇。因此，該劇首播評價並不高，網友甚至直指網友「布景廉價、節奏差劇情不合理」、「低配版太陽的後裔」。
不過，「白色橄欖樹」劇方釋出的「吻戲花絮」，還是成功引起關注，不少網友大讚，「陳哲遠也太會親了」、「好美的吻戲」。但其中一場陳哲遠與梁潔的「重逢之吻」，卻讓粉絲質疑和趙露思在「偷偷藏不住」中的吻戲雷同，引起許多人不滿。
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