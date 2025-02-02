我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

小S證實大S徐熙媛死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

陳哲遠新劇被酸農村版「太陽的後裔」 超甜吻戲讓人想起「她」

娛樂新聞組／即時報導
「太陽的後裔」是9年前熱播韓劇。(取材自微博)
「太陽的後裔」是9年前熱播韓劇。(取材自微博)

憑藉和趙露思合作的「偷偷藏不住」暴紅的陳哲遠，主演新劇「白色橄欖樹」日前開播，但被網友發現，有不少鏡頭和9年前韓劇「太陽的後裔」類似，但整體質感卻差很多，甚至散發「濃濃土味」，被嘲是農村版「太陽的後裔」。而劇組近日釋出不少吻戲片段，則是成功引起熱議，卻也讓網友想起趙露思。

「白色橄欖樹」由陳哲遠、梁潔主演，講述在東國做志工的華裔爆破工程師李瓚（陳哲遠飾），在危險關頭救下了執行採訪任務的女記者宋冉（梁潔飾），兩人共同經歷種種磨難和考驗，彼此療癒。

「白色橄欖樹」劇情設定、人物造型和當年宋仲基、宋慧喬主演的「太陽的後裔」有著異曲同工之妙，但畫面整體質感卻遠不如9年前的韓劇。因此，該劇首播評價並不高，網友甚至直指網友「布景廉價、節奏差劇情不合理」、「低配版太陽的後裔」。

不過，「白色橄欖樹」劇方釋出的「吻戲花絮」，還是成功引起關注，不少網友大讚，「陳哲遠也太會親了」、「好美的吻戲」。但其中一場陳哲遠與梁潔的「重逢之吻」，卻讓粉絲質疑和趙露思在「偷偷藏不住」中的吻戲雷同，引起許多人不滿。

「白色橄欖樹」被指是鄉村版「太陽的後裔」。(取材自微博)
「白色橄欖樹」被指是鄉村版「太陽的後裔」。(取材自微博)

趙露思 韓劇 華裔

上一則

葛萊美紅毯／泰勒絲愛心奶噴火 對尬「黑女巫」女神卡卡

下一則

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

延伸閱讀

解放軍「宋慧喬」春晚演出吸睛 新年願望最想去這裡

解放軍「宋慧喬」春晚演出吸睛 新年願望最想去這裡
「子宮鎖住惡魔」劇情太荒誕 宋慧喬新片南韓網友遭抵制

「子宮鎖住惡魔」劇情太荒誕 宋慧喬新片南韓網友遭抵制
夢幻組合… 宋慧喬、孔劉 新劇開拍 天價製作費掀議

夢幻組合… 宋慧喬、孔劉 新劇開拍 天價製作費掀議
宋慧喬拍「藍色生死戀」3天沒洗澡 脫光被老婦拍背喊「別死」

宋慧喬拍「藍色生死戀」3天沒洗澡 脫光被老婦拍背喊「別死」

熱門新聞

王星越(左)、盧昱曉在「五福臨門」中被湊成一對。(取材自微博)

王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

2025-01-26 20:30
賈玲認為，創作者應以真誠的心對待觀眾。（取材自微博）

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

2025-01-29 14:43
黃楊鈿甜在「五福臨門」中飾演小女兒。(取材自微博)

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

2025-01-26 06:00
梁家輝在「射鵰英雄傳：俠之大者」中飾演西毒歐陽鋒一角。（取材自微博）

「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手

2025-01-29 16:43
新人演員張文昕飾演的華箏公主獲得許多好評。(取材自微博)

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

2025-02-01 07:00
劉學義被網友猜測正是「自以為飛升的古裝中生」。(取材自微博)

9大黑榜藝人 這位男星被指是「自以為飛升的古裝中生」

2025-01-26 01:28

超人氣

更多 >
上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元

批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元
4天連摔3飛機後 美又爆「空中任務通知系統故障」前年釀1.1萬航班延誤

4天連摔3飛機後 美又爆「空中任務通知系統故障」前年釀1.1萬航班延誤
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事