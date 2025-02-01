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「蛟龍行動」票房崩塌… 製片痛批遭惡意差評 網友嘲諷輸不起

娛樂新聞組／即時報導
由黃軒等人主演的「蛟龍行動」，春節票房不如預期。(取材自微博)
由黃軒等人主演的「蛟龍行動」，春節票房不如預期。(取材自微博)

春節檔大戰結果明朗化，「哪吒2」一枝獨秀票房奪冠，「唐探1900」、「封神2」、「射鵰英雄傳：俠之大者」緊追在後，最後一名則是「蛟龍行動」。對此，製片商博納影業集團總裁于冬稱遭到潑黑水，還強調「絕不撤檔」，此舉卻遭到網友吐槽「輸不起」。

由黃軒、于適主演的「蛟龍行動」是中國首部核潛艇題材電影，講述了蛟龍小隊與「龍鯨號」潛艇協同作戰，對抗敵方超級潛艇的驚險故事。但票房不如預期，目前只拿下2億元（人民幣，下同），據業內人士估算，電影最終虧損恐達8億元，堪稱春節檔「第一票房慘案」。

「蛟龍行動」製片人于冬日前表示，「打一分的全是黑水」，還說，在電影「無名」時就遭到了惡意差評，「作為演員的粉絲可以為他們的努力向其他觀眾進行正面的宣傳，而不是挖空心思去給同檔期的電影打一星，這不公平，也不正常」。

他呼籲觀眾發出真實的聲音，自己會虛心接受客觀的批評，對粉圈惡意負評則會鬥爭到底。博納官微並發文降低票價，稱觀眾只要看完不滿意，就可找到他們工作人員全額退票。

于冬這一波發文迅速登上微博熱搜，不少網友直指，「這是輸不起了嗎」、「真的很一般啊，還不讓說」、「只有3000個一星就在賣慘」，還有網友分析了評分狀況，認為五顆星並不少，是很正常的評比分布。

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