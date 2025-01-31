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雙親、哥哥都不在了… 王菲被爆是「孤兒」 網轟：揭人隱私蹭熱度

娛樂新聞組／即時報導
王菲被老鄰居爆料，父母與哥哥都相繼離世了。(取材自微博)
王菲被老鄰居爆料，父母與哥哥都相繼離世了。(取材自微博)

華語樂壇天后王菲近年來淡出螢光幕，曝光率大大降低，今年暌違7年重登央視春晚，演唱了一首「世界贈予我的」，空靈嗓音一如從前，「王菲嗓子無敵了」關鍵字也衝上微博熱搜，但她演唱時雙手合十、眼眶含淚，事後有老鄰居爆料，王菲的父母與哥哥相繼離世，讓不少粉絲氣炸，怒批「怎能隨意揭人隱私」、「蹭熱度也不能這樣」。

這是王菲第5度登春晚獻唱，可說是今年春晚最大亮點之一。當天，王菲身穿一襲白色綢緞長禮服、挽起頭髮，可說是仙氣飄飄。時隔7年再登春晚，她的歌聲依舊空靈，網友紛紛感動讚嘆「哭了」、「感覺被她超度了」、「還得是我菲姐」，歌聲完美到一度被網友質疑假唱。

唱到最後一句「遠去者去了遠方，願他都安心」，王菲眼眶含淚，雙手合十並深深一鞠躬，讓人為之動容。

不過，一向低調的王菲，卻被老鄰居歌手黑妮爆料，王菲唱到哽咽落淚，是因為她現在算是孤兒了，父母與哥哥都離開人世了，和她血脈相連的只剩下兩個女兒，還是在離異的兩個家庭。

該爆料迅速登上熱搜，網友心疼王菲之餘，也怒批爆料者「隨意揭人隱私太缺德」、「孤兒這詞是這麼用的嗎？」、「你哪位？這樣蹭流量？」還有網友說，王菲已經夠低調了，不要再打擾她了。

王菲 微博

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