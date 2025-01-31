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4.6億票房灌水？ 肖戰「射鵰」評價兩極… 金庸迷喊「武俠已死」

娛樂新聞組／即時報導
肖戰(右)主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」口碑兩極。(取材自微博)
肖戰(右)主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」口碑兩極。(取材自微博)

由徐克執導的春節檔電影「射鵰英雄傳：俠之大者」，頂著流量男星肖戰的招牌，預售票房就賣破2.72億人民幣。大年初一正式上映後，一舉突破4.62億人民幣，排在第4名。但觀眾對於該片的評價十分兩極，有人說該片缺乏傳統武俠元素，像「賽亞人打架」，連官媒「南方日報」也稱，「流量可以是票房保證，也是口碑毒藥」。

「射鵰英雄傳：俠之大者」改編自金庸的原著，涵蓋第34回至40回的故事情節，主要聚焦於桃花島上巨變、江南七怪的死亡，郭靖與黃蓉的分離及重逢，講述如何聯手抵抗蒙古的入侵。

徐克導演是公認的武俠電影「宗師」，作品包括「黃飛鴻」系列、「蜀山劍俠傳」、「七劍」，以及監製的「東方不敗」、「新龍門客棧」，但他這次似乎沒抓住電影核心，被批片名雖有「俠之大者」，但全片看不到武，也沒有俠。

片中大量時間花在郭靖找黃蓉，而黃蓉和華箏為了三角戀的問題大打出手，武俠小說硬生生被改編成「垃圾古裝偶像劇」，讓不少金庸迷無法接受。還有人建議不如直接將片名改成「郭靖尋妻記」。

而在郭靖、歐陽鋒對決的重頭戲中，兩人的交手沒有傳統武俠的兵刃對抗或赤手套招，幾乎全是隔空對打、天上畫圈圈，網友吐槽「這不是功夫，簡直就是魔法」、「我要看特效，看漫威大片就好了」、「變成科幻片了」。連南方日報也批評該片「流於空洞生硬」。

此外，該片還被質疑有票房灌水情況。據部分部落客指出，購票時顯示場次接近滿座，實際到場後卻發現大約只有30名觀眾。

不過，關於視覺效果還是有不少觀眾給出好評，認為徐克光影運用得不錯，各種鏡頭畫面很美。

春節 肖戰 漫威

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