李敖癌逝7年 陳文茜憶「生病苦水滿口」：像沒救一樣

李敖（左）和陳文茜是多年好友。本報資料照

陳文茜 主持「文茜的世界周報」將近20年，被病魔纏身的她鮮少請假，這次被檢查黑色素癌第4期，在去年12月28日仍硬撐著錄完節目，才去住院接受免疫治療，今年1月首周的錄影她則因為剛出院需要休養，避免感染風險，所以不得已缺席，更提到現在必須做好萬全準備，讓代班主持人慢慢熟悉，讓製作單位慢慢適應沒有她的日子。

她昨天發文緬懷在2018年因為罹患腦癌病逝的老友李敖，她表示，2015年邀請李敖參加「中天青年論壇」的情景，當時李敖雖罹患腦瘤且無法手術，但仍思維敏捷、言辭犀利。她感嘆，唯有李敖自己，才能打敗李敖。

陳文茜提到，自己在李敖辭世後一年，開始面臨健康問題，先是被診斷出肺腺癌，之後又發現腦下垂體功能不全，導致傷口癒合緩慢。隨後她罹患更為嚴重的疾病，需與病魔持續抗爭。

她也分享治病期間，別人是苦酒滿杯，她是苦水滿口，唾液腺分泌的水，都是苦的，不只沒有食慾，吞到肚子裡，會反胃嘔吐。免疫及化療副作用，好像沒救一樣，抗生素，降血壓，癲癇藥物⋯⋯有些人可能會產生唾液變苦味。

但她也分享了自己面對病痛的智慧與幽默感，例如透過咀嚼口香糖來減輕藥物帶來的苦味，並以此自嘲「我好聰明啊！」她認為自我鼓勵很重要，鼓勵讀者在面對困境時，保持積極樂觀的態度。