我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Vogue專欄諷梅蘭妮亞官方肖像：客串「誰是接班人」

川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

李敖癌逝7年 陳文茜憶「生病苦水滿口」：像沒救一樣

記者陳穎／即時報導
李敖（左）和陳文茜是多年好友。本報資料照
李敖（左）和陳文茜是多年好友。本報資料照

陳文茜主持「文茜的世界周報」將近20年，被病魔纏身的她鮮少請假，這次被檢查黑色素癌第4期，在去年12月28日仍硬撐著錄完節目，才去住院接受免疫治療，今年1月首周的錄影她則因為剛出院需要休養，避免感染風險，所以不得已缺席，更提到現在必須做好萬全準備，讓代班主持人慢慢熟悉，讓製作單位慢慢適應沒有她的日子。

她昨天發文緬懷在2018年因為罹患腦癌病逝的老友李敖，她表示，2015年邀請李敖參加「中天青年論壇」的情景，當時李敖雖罹患腦瘤且無法手術，但仍思維敏捷、言辭犀利。她感嘆，唯有李敖自己，才能打敗李敖。

陳文茜提到，自己在李敖辭世後一年，開始面臨健康問題，先是被診斷出肺腺癌，之後又發現腦下垂體功能不全，導致傷口癒合緩慢。隨後她罹患更為嚴重的疾病，需與病魔持續抗爭。

她也分享治病期間，別人是苦酒滿杯，她是苦水滿口，唾液腺分泌的水，都是苦的，不只沒有食慾，吞到肚子裡，會反胃嘔吐。免疫及化療副作用，好像沒救一樣，抗生素，降血壓，癲癇藥物⋯⋯有些人可能會產生唾液變苦味。

但她也分享了自己面對病痛的智慧與幽默感，例如透過咀嚼口香糖來減輕藥物帶來的苦味，並以此自嘲「我好聰明啊！」她認為自我鼓勵很重要，鼓勵讀者在面對困境時，保持積極樂觀的態度。

陳文茜

上一則

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

延伸閱讀

消失4年重拾演員老本行 楊一展斜槓成立電影公司

消失4年重拾演員老本行 楊一展斜槓成立電影公司
章立衡走出喪父之痛 曬甄珍合照 母子重新出發

章立衡走出喪父之痛 曬甄珍合照 母子重新出發
陳文茜罹癌第4期 出院過年聘特別護士：親自下廚報喜

陳文茜罹癌第4期 出院過年聘特別護士：親自下廚報喜
空汙致肺腺癌有科學依據 身體3警訊代表PM2.5已找上門

空汙致肺腺癌有科學依據 身體3警訊代表PM2.5已找上門

熱門新聞

王星越(左)、盧昱曉在「五福臨門」中被湊成一對。(取材自微博)

王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

2025-01-26 20:30
聶遠父女像一個模子刻的。(摘自微博)

最美星二代 10歲女兒與「皇帝老爸」聶遠有如複製貼上

2025-01-22 22:40
2008年出生的艾米如今還沒滿17歲。(取材自微博)

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

2025-01-23 20:32
賈玲認為，創作者應以真誠的心對待觀眾。（取材自微博）

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

2025-01-29 14:43
黃楊鈿甜在「五福臨門」中飾演小女兒。(取材自微博)

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

2025-01-26 06:00
王一博曾被吐槽是文盲，但他其實有著不錯的外語能力。(取材自微博)

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

2025-01-24 06:00

超人氣

更多 >
不操不累 六種兼差工作可補強退休生活的財務安全

不操不累 六種兼差工作可補強退休生活的財務安全
DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況
撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」
海量ICE空降南加 白宮線人：執行史上最大規模遣返

海量ICE空降南加 白宮線人：執行史上最大規模遣返
4星座寧願上班也不愛休假 他把辦公室當生活避風港

4星座寧願上班也不愛休假 他把辦公室當生活避風港