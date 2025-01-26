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王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

娛樂新聞組／即時報導
王星越(左)、盧昱曉在「五福臨門」中被湊成一對。(取材自微博)
王星越(左)、盧昱曉在「五福臨門」中被湊成一對。(取材自微博)

去年憑藉古裝劇「墨雨雲間」躍為新生代男神的大陸男星王星越，又有新劇推出了。近日，他搭檔「雲之羽」盧昱曉主演的新劇「五福臨門」開播，沒想到首播成績低迷，在貓眼榜慘輸侯明昊的「異人之下2」、李昀銳的「致1999年的自己」和Angelababy的「相思令」，只排第9名，王星越因而被質疑「男神光環不再」。

「五福臨門」是一部群像劇，光是主角就有5對CP，包括盧昱曉、王星越、董思成、黃楊鈿甜、劉些寧、陳鶴一、吳宣儀、黃聖池、柯穎、梁永棋。早在開播前，製作人于正押寶該劇成爆款劇，並在前一檔「國色芳華」還在播放時，就發出消息開始宣傳「五福臨門」。

沒想到的是，「五福臨門」開播後，收視、口碑皆不如預期。有網友列出該劇敗筆，包括：角色多卻沒記憶點、敘事節奏太慢、編劇邏輯有問題、男女主角缺乏CP感、群像劇不如復仇劇吸睛，還有人說，「最想看的男女主角王星越、盧昱曉，故事卻以吳宣儀飾演的二娘「福慧」的感情線作為切入點」。

此外，在歷史考據上也出現了不少漏洞，有網友指出，該劇定位在北宋，但首集末尾提到在宋代都城，沒有很多嫁妝就會面對女兒嫁不出去的問題，這是嚴重缺乏歷史事實依據的。

還有網友提到，製作人于正去年爆出的言論爭議，當時，以「永夜星河」女二走紅的祝緒丹，原本答應演出「五福臨門」，卻在開拍前突然拒演，最後找來吳宣儀救場。

但于正並未善罷干休，在「五福臨門」開機儀式上大喊「讓沒來的人去死吧！」被解讀是在咒罵祝緒丹，狠毒言論一度引發爭議，該事件也成為不少觀眾拒看「五福臨門」原因。

國色芳華 Angelababy

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