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「9大黑榜藝人」公開 「自以為飛升的古裝中生」被指是「他」…

娛樂新聞組／即時報導
劉學義被網友猜測正是「自以為飛升的古裝中生」。(取材自微博)
劉學義被網友猜測正是「自以為飛升的古裝中生」。(取材自微博)

很多粉絲追捧的偶像竟然是演藝圈製作人的眼中釘？近日，搜狐娛樂公布一則「9大黑榜藝人」名單，其中包括高片酬的「糊弄姐」、表裡不一的叔圈藝人、片場「發瘋」的95生、愛「貼貼」的95小花、愛談戀愛的待爆00生等，網友紛紛藉著線索挖掘這些人是誰。

據悉，以往公布類似名單，網友都有辦法從線索中猜出是誰，但這次搜狐娛樂並未透露太多細節，網友只能胡亂猜測，造成不少藝人躺槍。

不過，「自以為飛升的古裝中生」中提到，經常在片場對工作人員出言不遜，拍戲要求加戲、改戲，甚至曾因意見不合要求換導演，還默許粉絲把「一番大男主」橫幅搬到女主角的車子前，且拍戲時很看心情。網友從線索推測，該藝人指的應該是劉學義。

34歲的劉學義出道多年，直到演出古裝劇「花間令」才知名度大開，合乎「古裝中生」條件。而他近期作品有「桃花映江山」，搭檔的是孟子義。但有網友挖出，劉學義粉絲曾在活動現場展示「一番大男主」布條，被認為故意挑釁孟子義，為的就是維護偶像的「番位」。

其實，劉學義近日可說風波不斷，先前一度捲入稅務問題，傳聞他被約談並要求補繳稅款。

另外，高片酬「糊弄姐」指的是美貌95花女星，拿著高片酬卻演技不好，連簡單的鏡頭都拍不好，為她拖延進度，但時間一到她就要走人，網友從線索猜測周也、王楚然、鞠婧禕等，引發熱議。

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