45公斤張榕容激瘦又性感 扮「伊莎貝雨蓓繼女」驚艷

張榕容攜新作「花明渡」亮相日舞影展。圖／凱渥提供

37歲張榕容與71歲法國女星伊莎貝·雨蓓（Isabelle Huppert）主演新片「花明渡」（LUZ），日前亮相2025年美國日舞影展（Sundance Film Festival）。張榕容當天身穿一襲GUCCI 暗紅禮服搭配璀璨TIFFANY珠寶，167公分的她整個人瘦到約45公斤，禮服的低胸設計更顯身材凹凸有致。

伊莎貝雨蓓因工作未能出席，但特地錄製了一段暖心影片為大家送上祝賀，讓張榕容很感動。張榕容說，電影中的美術設計極為出色，特別是現實與虛擬之間的巧妙結合，「讓我看完後意猶未盡，非常想再2刷」。「花明渡」在本屆影展入圍 包括「世界電影評審團大獎」在內的多項重量級獎項，還包括「觀眾最喜愛電影」、「最佳導演」、「最佳演員」、「最佳攝影」等重要獎項。該片結合動人劇情、唯美視覺以及震撼心靈的原創音樂。

張榕容與伊莎貝雨蓓在片中，飾演一對繼母與繼女的角色。香港 畫廊經理仁（張榕容飾）煩惱該如何與身在巴黎、身患重病的繼母Sabine（伊莎貝雨蓓飾）改善關係。兩人意外在虛擬世界「LUZ花明渡」中意外相遇。這場奇幻旅程不僅帶領她們探索自我，也悄然改變了彼此的親情連結。

張榕容透露：「這部電影讓我能深入探討角色的情感深度，也讓我成長許多。」她期待未來能將這部影片帶到亞洲影迷面前，與更多觀眾分享這部好作品。