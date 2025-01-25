食安堪慮 台女星吃鍋上吐下瀉5小時「離不開馬桶」

米可白吃壞肚子狂拉5小時。圖／摘自IG

食安問題頻傳，米可白正拍民視8點檔「好運來」，不料昨天收工後買了海鮮豆腐鍋、炸雞回家，今天凌晨5點開始上吐下瀉，搞了1小時才睡覺，早上10點就要出班，她卻坐在馬桶起不來。米可白經紀人回應本報：「已經好多了，今天都有正常工作拍戲，漸漸復原中，謝謝關心！」

米可白日前才在社群分享「肉片」，原來她到燒肉餐廳大嗑燒肉：，發文喊：「我愛肉肉！」不料就出事。米可白昨天收工後要去找拍戲用的小洋裝，為了放鬆，回家路上買了海鮮豆腐鍋和1塊炸雞，結果又吐又拉，今天只能以白吐司和胃乳、止痛藥相伴。經紀人透露米可白已經好多了，後來沒有再去看診。

米可白和孫綻因「追分成功」交往已快2年，孫綻是虔誠基督徒，宗教不同的米可白經常被關心是否也會跟著信教。近期她在IG分享收到一張很棒的「思典卡」，提醒她要放慢腳步、不要總想著做到完美，最後她寫道：「願我們一同享受路途的風景，像個孩子好好愛自己」，底下孫綻留言「Amen」，附上手比愛心。

米可白是否受男友影響信仰改變？經紀人表示：「現在拍戲機乎時間排滿滿，實在也沒時間做其他事情安排。藝人的私生活我們本來就是關心但不會太介入， 米米個性很單純，覺得是好的事情她都不太會排斥，感恩卡她是覺得內容很感動她，單純是個心情分享，是還沒太去想到跟宗教的關係。」