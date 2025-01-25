嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文

王羚幽默又得體地致謝詞。圖／讀者提供

綜藝教父王偉忠今為大女兒王羚舉辦歸寧家宴，以中式風格安排洋女婿Chris與台灣親友們見面。他們在晶華酒店席開38桌，適逢農曆春節 將至，王羚這趟回來正好陪爸媽過年，讓王偉忠夫妻相當開心。

王羚2019年點頭嫁給出身自美國第4大豪門家族Cargill-MacMilanChris，兩人是南加大 同學，兩人門當戶對、外型匹配，雙方家人都非常贊成這樁婚事。

2020年王偉忠夫妻特地飛到美國出席女兒的結婚派對，當時本來期待很快就能安排女兒和新婚夫婿回台灣，無奈疫情 爆發，一延期就延到今天。

而王偉忠在王羚美國婚禮派對上老淚縱橫，今晚可是沒有再噴淚。他牽著王羚進場，把女兒的手交給女婿，還俏皮地比了一個「我盯著你」的手勢。而Chris也入境隨俗，用中文向來賓們問候：「大家好，謝謝。」

王羚落落大方地感謝家人和歸寧家宴的工作團隊，特別感性點出：「有大家在這裡，台北才是家。」同時不忘雙語翻譯，讓Chris也能聽得懂。