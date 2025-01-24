今年台「紅白」壓軸演出是他 性感擔當電翻全場觀眾
台視除夕特別節目「2025超級巨星紅白藝能大賞」即將於28日晚間播出，日本人氣男團King & Prince昨天特地接受台灣媒體訪問幫忙宣傳，因為他們為「紅白」錄製了專屬限定舞台，希望用特別的內容陪伴台灣觀眾迎接蛇年。
King & Prince的永瀬廉和高橋海人雖然沒有親自造訪台北小巨蛋，但是他們誠意十足，還為此嚴控飲食。高橋海人表示：「為了台灣紅白藝能大賞演出，雖然美食當前，還是要做好飲食管理。」因此他限制自己只能吃3個麻糬當零食，不能毫無節制大吃。
南韓女團Kep1er則是在「紅白」舞台上用蛇年吉祥話拜年，一起體驗古早味遊戲戳戳樂，抱走不少台灣味紀念品，當然也少不了獻唱她們的成名作品「WA DA DA」。
BAEKHO白虎現場化身韓文小老師，教大家年糕湯的韓文。因為他過年時最愛吃年糕湯，「紅白」驚喜為他準備了麻辣鍋，讓喜歡吃火鍋的他演出後可以在後台打牙祭。
負責壓軸的BAEKHO也沒讓粉絲們失望，以一襲咖啡色皮衣外套帥氣登場，從浪漫情歌唱到性感舞曲，展現他獨特的成熟魅力。
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