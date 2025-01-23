困難但好玩的一件事 洋蔥設計3度前進葛萊美

洋蔥設計藝術總監葉昶利為樂團「泥灘地浪人」專輯「壺罐樂隊百萬富翁」操刀設計師之一，已在洋蔥設計任職19年。（中央社╱洋蔥設計提供）

美國葛萊美 獎將在2月頒獎，旅台的英美籍人士組成樂隊「泥灘地浪人」，此次以專輯「壺罐樂隊百萬富翁」入圍 最佳唱片包裝獎，幕後操刀團隊為洋蔥設計，這也是洋蔥設計第3度入圍該獎。

洋蔥設計成立於1999年，由設計師黃家賢與合夥人王慧娟共同創辦。許多人或許早已見過洋蔥設計的作品，他們尤為擅長以視覺為大型活動建立清晰定位，例如第58屆金鐘獎大氣磅礡的主視覺，或以黑白幾何線條組成的虎山音樂祭海報，都出自其手。

黃家賢（Andrew Wong）出生於香港 ，他的「音樂人」身分先於「設計師」之前，從小熱愛搖滾樂，因此學習彈吉他、玩樂團，直到25歲才赴美國學習設計，主修平面設計與字形學，畢業後先後在美國和香港展開設計工作，後來到了台灣，還曾在巴西瓦里樂團中擔任吉他手。

在台灣一待就是25年，黃家賢向中央社記者笑說，他已經算是台灣人了，10幾歲就迷上音樂，涉獵類型廣泛，在台灣擔任樂手期間，曾參加野台開唱與海洋音樂祭演出，也是在當時認識了泥灘地浪人的團長陳思銘（David Chen）。

泥灘地浪人樂團作品融合各種美式音樂風格，尤其是1920和1930年代早期的藍調、搖擺爵士、藍草和弦樂隊提琴音樂等。黃家賢說，不管是早期聽音樂或是到美國唸書期間，他都注意到那個階段的音樂包裝設計多有大量裝飾元素。

相較流行的極簡設計，黃家賢獨鍾這種極繁而華麗的維多利亞懷舊風格，「每個畫面都填到滿，很刺激」。因而在初識陳思銘後，便將手邊設計作品送給對方，這促成洋蔥設計與泥灘地浪人的首次合作作品「寶島賣藥秀」，並在2014年入圍葛萊美最佳唱片包裝獎，而2019年操刀泥灘地浪人的「擒虎記」，則再度入圍同一獎項。

黃家賢回頭細數，攤開3回入圍作品都是試圖以視覺設計敘說歷史，即便音樂風格年代一致，但因應不同專輯主題都要蒐羅大量資料。以此次「壺罐樂隊百萬富翁」為例，泥灘地浪人是向源於1920至1930年代的壺罐樂隊（Jug Band Music）致敬，洋蔥設計便以包裝還原同一時期興盛的樂譜書（Sheet Music）。

為了捕捉樂譜書的特色，黃家賢說，他們還從購物網站上購買大量約百年前的樂譜書，也研究民國初期許多東方產品設計，「樂譜書這種西方風格對外國來說可能不稀奇，但一旦加入漢字，那個視覺風格是很特別的，我們特別研究很多種字體怎麼放才對味。」像專輯封面漢字是參考自魏碑體，幾乎以手繪完成。

除視覺風格，連樂譜書留白處會出現的小廣告，洋蔥設計也有樣學樣，在樂譜旁拉出小欄目，推出泥灘地浪人的音樂教室、印刷廠等趣味廣告。黃家賢說，他們在構思這些小廣告時邊笑邊做，但對他來說，其實唱片包裝設計非常複雜，要考慮光碟怎麼放、畫面能有多少資訊，是燒腦又困難的過程。

一件唱片包裝設計案，結案也許是幾個月，但平日積累是沒有終點的過程，黃家賢說，團隊們在日常中就會去蒐集許多老物件，研究風格與字體，包含他也會為了尋找心中想傳達的效果，獨身跑到圖書館翻開歷史書籍，看到有趣的就拍起來，變成一種資料庫，在碰到合適的案件時拼湊起來，以加法完成作品。