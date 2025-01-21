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慘被倒會花10年才還清千萬債 金鐘女配「帳戶竟遭凍結」

記者趙大智／即時報導
高玉珊帳戶一度遭凍結。圖／摘自臉書
高玉珊帳戶一度遭凍結。圖／摘自臉書

73歲高玉珊39歲從歌仔戲轉戰台灣電視圈，曾以「把愛找回來」奪金鐘女配角獎。去年11月她到銀行領錢被告知帳戶遭凍結，竟是過世11年的亡夫生前信貸欠款，滾8分利滾到90萬(新台幣，下同)，搶在農曆年前她已還清，學佛的她看很開：「放下、重來，清清白白！」

高玉珊亡夫孫榮發是明華園孫翠鳳的四哥，身兼電影和電視劇導演，夫妻育有2子，孫榮發2013年因食道癌引發心肌梗塞病逝，享壽60歲。高玉珊其實才剛還完上千萬債務，這債務並非來自孫榮發，而是被朋友倒會，她為此賣掉房子，拚命上通告，花10年時間還清。

高玉珊接受本報專訪時透露：「因為我有誠意，也是受害者，所以上千萬打折到800萬。」沒想到才熬過錢關，又來一個信貸，這個就跟老公有關，她說：「當年他想做生意，所以借信貸，找我當保人。」老公生病、過世，加上忙著還會錢的巨債，高玉珊壓根沒想到還有信貸的欠款，直到去銀行領錢，行員告知帳戶被凍結。

當初老公借70多萬，8分利滾到了100多萬，殺價後變90萬，高玉珊不想欠人，兒子有補貼幫忙，原本欠她錢的朋友也自動還款，讓她能在農曆年前無債一身輕，「人生都有挫折，越挫越勇」，直面不逃避的態度令人敬佩。

高玉珊其實早早就轉戰電視圈，但連她自己都發現「大家都只記得我演歌仔戲」，她39歲那年換跑道，跟石英演「鐵樹開花」，也跟陳美鳳演「媽媽請妳也保重」，曾憑「兄弟有情」、「意難忘」入圍金鐘，最後以大愛「把愛找回來」奪下金鐘女配角獎。她近年已不接本土劇：「我很怕睡眠不夠，太累了會演不好。」

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