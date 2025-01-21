為何在「魷魚遊戲2」跳BIGBANG舞蹈？T.O.P解答了
T.O.P（崔勝鉉）參與Netflix夯劇「魷魚遊戲2」，飾演毒蟲饒舌歌手「薩諾斯（Thanos）」，演技和角色引發全球觀眾熱議。他21日接受越洋訪問，親自解答了為何在劇中疑似跳了BIGBANG歌曲「Bang Bang Bang」，原來他是不自覺地跳起類似舞步，「我甚至都不記得自己跳了那段舞，是後來看到成品後才發現」。
T.O.P因為染毒風波，離開了BIGBANG和如日中天的演藝事業。他感謝「魷魚」導演黃東赫在那段黑暗的日子裡第一個向他伸出援手，讓他決定鼓起勇氣接下這個彷彿命中註定的角色。「魷魚2」播出後，果不其然吸引各種正反評價，但T.O.P全都虛心接受，也願意直接和各國媒體面對面，展現他重新出發的誠意。
面對海外媒體的訪問，T.O.P神色略顯緊張，表情頗為嚴肅。但他的回答中藏不住無厘頭的本性，被問到是否想演出其他角色時，他竟面不改色選擇「木頭人英熙娃娃」，連翻譯都忍不住笑了出來。
至於他是否在劇中跳了BIGBANG的舞蹈？T.O.P表示，他在拍攝時只是想著「薩諾斯會跳什麼樣的舞呢」，這才配合歌詞「轉啊轉啊」跳出牛仔風的舞步，不是刻意參考以前的舞蹈。
此外，他在玩123木頭人遊戲前所唱的饒舌歌詞，也不全然是挪用BIGBANG的「Last Dance」。T.O.P為了詮釋角色的失敗特質，才設計了更淺顯易懂、貼近時事的Rap。而且他期待觀眾可以更容易跟著唱或是模仿，才創作出這段內容。
確實他演出的「薩諾斯」因為風格鮮明，特別受到海外觀眾的喜愛。T.O.P感謝世界各地的粉絲至今源源不絕地在網路社群上創作關於薩諾斯的迷因和影片，他都有看到，每次都深受感動。現在的他別無所求，只希望能努力成為一名藝術家，回報粉絲們的愛。
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