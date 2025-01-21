東方不敗重出江湖 王偉忠靠這招說動張清芳點頭當評審

張清芳從美國回台力挺王偉忠。記者王聰賢/攝影

張清芳受邀擔任校園歌唱闖關類節目「大學聲YOUNG VOICE」客座導師，今與固定導師艾怡良、Sandra一起出席開錄記者會。張清芳距離上次上節目已經相隔10年，她這次重出江湖，完全是因為王偉忠。「我人在美國，他打電話叫我來，我以為發生什麼重要事情，他說他有投資 這節目。」

張清芳沒好氣說：「我是偉忠哥乾妹妹，能不答應嗎？詹仁雄我就不會理他，他找我2年了。」她坦言節目確實很有意義，給年輕人有個舞台可以發揮。但目前沒有選手唱她的歌，讓張清芳有些疑惑，「我的歌音域比較高，唱得好的話很好得分 」。

張清芳以前也是歌唱比賽出身，當初同學幫她報名，她想說就來玩一玩，沒想到就拿了冠軍回去，後來輸了也不在意，單純把比賽當成課外活動。「這行飯個性佔很大部分，太敏感很容易有狀況，所以歌手會突然消失，都是情緒造成，要能夠接受失敗。不要太在意，人生的路很長」。

她先前曾到大巨蛋欣賞周杰倫 、張惠妹演唱會，不過自己還沒有想要站上大巨蛋表演。張清芳說：「場地太大了，凝聚力不夠。」而她跟張小燕私下常常聊天，稱讚她身心靈一直都很好，感謝外界關心。

艾怡良是「超級偶像」冠軍得主，這次升格當導師，大方分享自己參賽時的慘痛回憶。當時她比賽了八個月，一直處在高壓的狀態中，為了專心比賽，還辭去了工作。面對評審質疑她只擅長固定曲風，艾怡良無力到回家痛哭。她表示當時很在乎網友反應，有時會刻意放大負評，直到現在才改掉這習慣。

Sandra在2011年以踢館者身份曾參加「超級偶像」選秀，去年她也擔任金曲及金音獎的評審，她認為參賽者最重要的是要有觀眾緣，「我也會注意審美角度及歌唱情感。」

木木（林葦妮）這次擔任節目主持人，她也是近期新人中的後起之秀，她笑說自己在節目中就像助教，要去了解每一位參賽者，不論他們的背景或是經歷，所以在主持前花費了許多時間。

「大學聲」進入大學校園發掘好學歷、高顏值的好聲音，尋找歌壇下一位巨星，最終前三位最強選手將可以獲得發行單曲，並拍攝MV、與唱片公司簽約等獎品。