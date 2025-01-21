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取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 專家:恐行不通

吳奇隆離婚頻傳 好兄弟洩與劉詩詩關係真相

記者趙大智／專訪
公視新片「牽牛花之家」定裝，主要演員張天霖（左起）、吳奇隆、梁又琳、楊謹華、竇智孔等出席。　記者王忠明／攝影
公視新片「牽牛花之家」定裝，主要演員張天霖（左起）、吳奇隆、梁又琳、楊謹華、竇智孔等出席。　記者王忠明／攝影

46歲張天霖曾赴大陸發展15年，期間簽進吳奇隆公司，兄弟情持續至今。吳奇隆這幾年婚變傳不停，他說：「看了（新聞）就覺得很好笑！」跟「大嫂」劉詩詩熟嗎？他講話總很老實：「熟，也不熟，她比較安靜。」至於多年同門李威捲精舍殺人案還爆出已婚，他則說「快20年沒聯絡。」對近況毫無知悉。

新科人夫張天霖去年宣布雙喜臨門，跟洪小鈴結婚還將當爸。他身高182公分，燦笑的白牙可以拍牙膏廣告，當年演出「吐司男之吻」、「甜檸檬之戀」和「我的秘密花園」成為粉絲追逐偶像。

之所以入行，是因為頗有運動細胞，當年才一路保送建中、真理大學。在建中他成為「黑杉軍」橄欖球隊隊長，還被周華健MV「朋友」相中，張天霖曾說：「當年我們拿下大會賽高中甲組冠軍，被周華健大哥相中，於是找我跟建中橄欖球隊的同學一起拍了這個大家身熟能詳的MV，所以從年輕到現在，半夜都還會有喝醉的朋友打電話來要合唱『朋友』！」

而也因為這支MV，張天霖成為模特兒，接了許多廣告，順理成章入行演戲。隨後也順應時勢前往大陸拍戲，跟吳奇隆臭味相投，簽進稻草熊公司，雙方合作5年之久。張天霖接受本報專訪時說，其實當年在台灣就跟吳奇隆拍過「牽牛花」，吳常光顧他開的Lounge Bar，於是結為好友。後來他之所以返台，是因為疫情加上父母年紀大了。

張天霖去年3月跟洪小鈴戀情曝光，就是兩人去吳奇隆為劉詩詩辦的生日聚餐時被拍到親密互動。這回受訪，張天霖一聽「吳奇隆」這關鍵字，果然懂兄弟的低調，馬上警鈴聲大作，笑說：「我就知你要問這個！」他也不知道為何會傳成這樣，看了就覺得很好笑，言下之意隆詩的婚姻狀況正如隆媽所言「好得很」。

張天霖跟李威曾為「傑星娛樂」同門，過去曾合作過「吐司男之吻」和「甜檸檬之戀」，但那已是20年前的事。張天霖目前仍是「傑星」成員，他說：「他（指李威）離開公司已經有20年了，沒什麼聯絡，本來就不太玩在一起，我比較戶外風格。」那可有耳聞李威結婚消息，則說：「當然不知道啊 ，我跟他都沒見面了，跟大家一樣是看新聞。」根本不清楚為何對方會捲入精舍命案。

吳奇隆 劉詩詩 疫情

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