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激吻白鹿被嫌「不夠粗暴」新晉小生一秒被強抱嚇傻

記者陳慧貞／即時報導
白鹿(右)、敖瑞鵬主演仙俠劇「白月梵星」。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供
白鹿(右)、敖瑞鵬主演仙俠劇「白月梵星」。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

陸劇女神白鹿攜手新晉小生敖瑞鵬主演，2025年開年最夯仙俠劇「白月梵星」播出後話題不斷，根據數據平台貓眼專業版統計，該劇全網有效播放量已突破4億，並拿下愛奇藝國際版的台灣熱播榜冠軍，兩位主角也特地用閩南語錄製可愛的早安鈴聲，讓台灣劇迷備感親切。

「白月梵星」改編自星零的小說「白爍上神」，描述白鹿飾演的城主之女「白爍」為報恩而立志修仙，尋仙途中意外遇見皓月殿之主「梵樾」（敖瑞鵬 飾），在梵樾試探白爍的過程中，他手上的上古物無念石竟認主保護白爍，進入白爍體內，2人決定攜手結伴降魔除妖。

戲裡，男女主角漸生情愫，一場因吃醋引發的激吻，導演朱銳斌多次提醒敖瑞鵬要展現霸氣，但正式開拍後，敖瑞鵬的吻法顯得拘謹，讓導演忍不住上前指導，還開玩笑地說：「不夠粗暴啊！看來你是真的沒經驗。」說完便抱住敖瑞鵬親自示範，逗得他露出驚嚇表情。在導演的示範後，敖瑞鵬重新投入拍攝，但他突如其來的強勢進攻反倒讓白鹿忍不住笑場，兩人調整情緒後，終於順利完成吻戲，結果敖瑞鵬害羞到不敢觀看回放，把檢視畫面的任務推給白鹿，自己則躲到一旁等待。

白鹿、敖瑞鵬透過「白月梵星」首度合作，提起對彼此的初印象，白鹿表示，第一次見到他是在梳化間，感覺是靦腆的男生，但她知道那不是他的本質，熟悉以後覺得他的想法很跳脫，是個挺可愛的人。敖瑞鵬則笑稱白鹿開朗、熱情的程度超乎他想像，原以為自己已經夠E了，但認識她之後才見識到什麼叫真正的E人。「白月梵星」愛奇藝國際版熱播中。

敖瑞鵬(左)公主抱白鹿，新作「白月梵星」畫面唯美。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供
敖瑞鵬(左)公主抱白鹿，新作「白月梵星」畫面唯美。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

白鹿

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