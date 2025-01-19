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「劣跡藝人」悄悄回國？鄭爽頻更新動態 最新IP定位在老家遼寧

娛樂新聞組／即時報導
鄭爽曾經是許多網友的夢中情人。(取材自微博)
鄭爽曾經是許多網友的夢中情人。(取材自微博)

憑藉電視劇「一起來看流星雨」、「微微一笑很傾城」走紅的大陸女星鄭爽，2021年被前男友張恒爆料來美找代孕又反悔棄養風波，導致她淪為「劣跡藝人」，並欠下巨額違約金，遠走美國。近日，鄭爽透過社交平台曬出近照，但被眼尖網友發現，她的IP位址居然不是在美國，而是在老家遼寧瀋陽。消息一出，引起網友議論。

外型清純可人的鄭爽，曾是許多網友的夢中情人，但爆出代孕事件後，她的形象盡毀，更因違約欠下巨額違約金，不得不遠走美國躲避債務。

不久前，鄭爽在社交平台開了一個全新小號，不只接連更新三條動態，更是罕見放出露正臉的視頻。只見她對著鏡頭做出搞怪表情，甜美模樣依舊。

不過，最引人注意的還是她拍攝和自家小狗玩耍的片段，有網友留言問，「是不是瀋陽地暖太舒服，小狗都懶得動了」，疑似曝光鄭爽人已不在美國。

接著，有網友發現，這次鄭爽發布影片的IP位址居然不是在美國，而是在老家遼寧瀋陽。

眾所周知，鄭爽當初之所以離開中國是因為欠下巨額違約金，她甚至還被限制高消費。如今，被網友戲稱「老賴」的她偷偷回中國了嗎？

正當網友議論紛紛時，鄭爽又更新了一條視頻，表示自己會遵守法紀，「不因流言動搖信念，直言真實之事，待時光之河濯清」，疑似做出回應。

鄭爽

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