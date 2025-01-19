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「周董」無預警衝上台 被五月天虧爆：沒看過你這麼靦腆

記者林士傑／即時報導
告五人帶來精采演出。圖／相信音樂提供
告五人帶來精采演出。圖／相信音樂提供

五月天領軍同門眾星獻愛高雄、花蓮，3天5場「Just Love It！一路向東」演唱會19日晚上落幕，共計吸引11.5萬人朝聖。身為花蓮在地代表的周思齊，去年在引退賽跟五月天結緣，昨晚驚喜現身合唱，讓此次演出別具意義。

眾星昨天分別前往玉里、花蓮2站演出，由於現場飄起細雨，宇宙人負責打頭陣，主唱小玉心疼地說：「辛苦你們了！頂著雨等待今天表演。」也提到「藍色的你」正是在花蓮海邊誕生的歌曲，這次如願邀請全場跟著他們大聲唱。丁噹從玉里開場後直奔花蓮東大門，劉若英由於工作缺席，前天錄影片大喊不甘心「你可以在丁噹上去時喊『後來』」，丁噹暖心回應劉若英的點歌，邀全場大合唱「後來」。

白安因為身體狀況欠佳，緊急邀請「BOOM！怪物星人」擔任救火隊，帶來精采演出。告五人登場率先帶來「帶我去找夜生活」，全場氣氛瞬間沸騰，歌迷合唱聲之大讓他們相當興奮，直呼：「你們唱得好大聲！好像在世運開演唱會！」

壓軸的五月天去年在引退賽跟職棒退役明星周思齊（周董）相約，彼此再度同台合唱代表周思齊回憶的「I Love You無望」以及替周思齊重新改編的「倔強」，周思齊上台害羞向五月天團員鞠躬：「各位大哥好！」阿信忍不住虧說「沒有看過你這麼靦腆」，周思齊表示是因為第一次站在這邊，所以會緊張，阿信激動高喊：「大家是不是看到我們周思齊第一場出道演唱會了！」

緊接著五月天也將登上大巨蛋，好奇邀約「接下來如果去大巨蛋的時候，找你來當嘉賓可以嗎」，周思齊笑問全場：「如果大家要我去的話。」台下立即響起不間斷尖叫聲，望能看到彼此帶來更精采的演出，最後他們跟宇宙人、告五人、家家合唱「故鄉普悠瑪」，演出正式畫下句點。

宇宙人「藍色的你」正是在花蓮海邊誕生的歌曲。圖／相信音樂提供
宇宙人「藍色的你」正是在花蓮海邊誕生的歌曲。圖／相信音樂提供
BOOM！怪物星人帶來精采演出。圖／相信音樂提供
BOOM！怪物星人帶來精采演出。圖／相信音樂提供
五月天邀請周思齊(左三)擔任大巨蛋演唱會嘉賓。圖／相信音樂提供
五月天邀請周思齊(左三)擔任大巨蛋演唱會嘉賓。圖／相信音樂提供
五月天領軍的「Just Love It！一路向東」演唱會花蓮場人潮爆滿。圖／相信...
五月天領軍的「Just Love It！一路向東」演唱會花蓮場人潮爆滿。圖／相信音樂提供
五月天邀請花蓮代表周思齊(左三)再度同台。圖／相信音樂提供
五月天邀請花蓮代表周思齊(左三)再度同台。圖／相信音樂提供
五月天承諾會再回到花蓮。圖／相信音樂提供
五月天承諾會再回到花蓮。圖／相信音樂提供
丁噹連趕玉里、花蓮2站演出。圖／相信音樂提供
丁噹連趕玉里、花蓮2站演出。圖／相信音樂提供

五月天

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