歌迷才講一句話 徐懷鈺當場淚崩吐心聲

徐懷鈺閉關節食，成功瘦身2公斤。圖／滾石唱片提供

台灣歌手徐懷鈺甫推出新專輯「光致・蛻變」，昨把新歌分享會打造成舞廳KTV，挑戰不哭宣告失敗，她感動表示演唱會因為是Live，更應該要真實面對情緒，「所以不會特意忍住，因為那樣反應才自然」。

她安排新、舊金曲前後貫穿，13首新歌一次唱盡，並化身最美DJ，把一首首耳熟能詳的金曲如「向前衝」、「愛像一場重感冒」、「NANANA」、「妙妙妙」重新Remix。首次擔任DJ的她戰戰兢兢，提早半個月準備並推掉跨年 活動，勤看國外DJ演出影片吸取靈感、找DJ老師討教技術及帶嗨氣氛的方法，不禁大呼：「真的不容易啊！」

她用心準備節目，粉絲同樣有備而來，當進行到猜歌、告白遊戲互動橋段，有名大馬粉絲提到先前飛抵高雄朝聖A-Lin演唱會，被當嘉賓的徐懷鈺迷倒，激動喊話告白：「我為了YUKI改看A-Lin禮拜日的場！」最後女歌迷感性話當年，一句「恭喜你破繭而出成蝶」祝賀讓徐懷鈺感動落淚，直呼：「哎呀！我破功了！原本說好不哭的！」