日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」

壇蜜過去的模樣。圖／摘自modelpress

日本 「情色女王」壇蜜2019年嫁給漫畫家清野通，兩人協議採取分居生活的模式，並有共識不生小孩。隨著壇蜜身體越來越差，她不得不暫時停止工作專心休養，去年12月她終於復工 ，近日接受「週刊文春」採訪時，坦言曾向老公提議離婚。

壇蜜表示，2023年她有4成的時間都在住院，當時夫妻倆都相當痛苦。因為她身體不舒服，導致老公飽受流言攻擊，罵他害壇蜜病倒，或說一些「本來就不應該婚後分居」等風涼話。

壇蜜認為，與其成為老公和婆家人的絆腳石，不如雙方分開比較好，所以當她情緒低落時，忍不住向清野通提議分開，這樣一來他就不會再挨罵。但清野通沒有順著她的話回答，安慰她「如果妳離開，我也很痛苦」，讓壇蜜知道他沒有要離婚的意思。

他們就這樣熬過了最艱難的時期，夫妻倆沒有改變分居的生活，每天都會視訊聊天，分享寵物 和生活大小事。去年11月22日他們結婚滿5年，她仍繼續貫徹婚後活出自己、彼此獨立和尊重等理念。