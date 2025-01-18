又被強吻...一看對方是帥哥 五月天阿信燦笑

任賢齊愛花蓮。圖／相信音樂提供

「2025 Just Love It！一路向東」公益演唱會昨（17）日自高雄啟航，沿途行經南迴公路的美麗風景，今分別在花蓮玉里國小以及東大門廣場。東大門站緊鄰花蓮著名的「東大門夜市」，由「永遠的玉女 」蘇慧倫攜手BOOM！怪物星人、「鼓鼓」呂思緯及蕭秉治組成的限定團體「GX」、任賢齊及Energy輪番開唱，透過音樂撫慰強震後的花蓮。

蘇慧倫開場帶來「鴨子」、「檸檬樹」，讓全場一起俏皮舞動大合唱，她提前一天抵達花蓮，搭火車一出隧道，看見蔚藍海岸便無比雀躍，更笑喊要吃「豆乾」，她興奮地說：「去年中秋節相信音樂準備的花蓮伴手禮大禮包中，有一包讓我吃完念念不忘的豆乾！」

蘇慧倫笑說，自己一到花蓮就先大包小包地買起伴手禮，親自為花蓮觀光 盡一份力。接著她帶來「安和」、「在我生命中的每一天」並獻上溫暖祝福：「跨過2024來到新的一年，希望大家把過去不好的都忘記或變成自己的養分，期許大家在新的階段都能感受到自己變得更棒、更有價值，讓自己越來越好！」

任賢齊過去多次來到花蓮演出，對花蓮美食與美景如數家珍，相當喜愛花蓮；忙碌的他前幾天還在北京排練演唱會內容，特地為了支持演唱會飛回花蓮，今日演出結束後也要立馬趕回台北準備明日的演出活動，任賢齊說：「熱情的歌聲溫暖我的心，很開心來到花蓮跟大家相聚！」他向花蓮告白說：「花蓮一直是我非常喜歡的地方，好山、好海、好人情，相信花蓮能很能夠再出發，歡迎大家經常來花蓮玩！」而演唱會緊鄰東大門夜市，空氣中瀰漫著夜市各式美食香味，他也分享親自去排隊吃扁食、小卷米粉：「你們有遇到我嗎？我等到都賣光了！」接著帶來「傷心太平」、「再出發」等經典歌。

Energy擔任壓軸演出，牛奶說：「Energy過去從沒在花蓮演出過，這是我們的第一次！」阿弟也分享：「這次我們一起坐火車到花蓮，感覺很像學生時代的校外教學，很有趣！」而坤達原本因工作沒辦法參與演出，但工作臨時取消，他隨即向經紀人敲定加入「一路向東」。