「160歲」浪姐現身演唱會亂舞 A-Lin當場趕嘉賓下台

A-Lin（左起）、楊謹華、Ella和陳意涵合體。圖／众悅娛樂提供

A-Lin台北小巨蛋演唱會第2場變超強「成團夜」，一身男裝打扮的A-Lin，帶領楊謹華、Ella和陳意涵，大跳「忘情森巴舞」，4人都參加過「乘風破浪」系列節目，當4位「浪姐」現身舞台，1.1萬名觀眾尖叫聲震耳欲聾。

面對此次巡演最終站，A-Lin首日自曝喝兩口酒上陣，第2場又更放鬆，直呼：「今天喝了3杯，沒想到今天我不緊張了，因為你們每一雙認真看著A-Lin的眼睛，給我很多力量。」更索性拿酒杯上台開喝，但表示杯子裡是能量飲料，只是唱到「摯友」時，她把麥克風朝向觀眾，「換你們，我打嗝一下」。

她和楊謹華、Ella和陳意涵的限定組合炸翻全場，成團緣起是楊謹華參加完節目後，引發對跳舞的興趣，找了大家繼續練舞，「就召集了我們第5屆、第4屆、第3屆，剛好可叫『浪姐543』，但姐姐們都太忙了，最後就是我跟謹華、意涵和Ella繼續練。」

A-Lin說：「原本是想辦一個成果發表會，或報名台北捷運 盃舞蹈大賽，但是Ella說如果沒有在台北小巨蛋跳實在太可惜了！」當時A-Lin還沒有安排演唱會最終站，不過組團念頭一直放在心裡，「沒想到陰錯陽差，突然有了返場畢業典禮的場次，我就馬上昭告姐妹們。」大家頓時尖叫，既興奮又緊張，決定在演唱會第2日登場。

「姐姐」唱跳過後，Ella打趣說：「40（歲）以上的姐姐，需要一點時間喘一下。」陳意涵還不忘開玩笑問：「4人加起來超過200（歲）嗎？」Ella苦笑：「至少有160（歲）吧。」透露練舞練了7個月。

A-Lin說：「今晚的成果發表會，只是一個開始，之後我們還是會繼續練舞，也許有一天在Ella的演唱會、或者在謹華和意涵的戲劇裡，不斷期間限定出現喔！」她也表示透過團練，真的有回到節目的感覺。