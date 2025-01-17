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拚第4次…鈕承澤關3年多想回家過年「這原因」假釋成功

記者王聖藜／台北即時報導
國片導演鈕承澤性侵女劇組人員判刑4年確定，現已服刑3年2個月，上月中他第4度申請假釋拚回家過年。圖／聯合報系資料照片
國片導演鈕承澤性侵女劇組人員判刑4年確定，現已服刑3年2個月，上月中他第4度申請假釋拚回家過年。圖／聯合報系資料照片

國片導演鈕承澤性侵女劇組人員判刑4年確定，2021年11月30日發監花蓮監獄，現已服刑3年2個月；鈕獄中3度申請假釋都駁回；上個月中，鈕第4度申請假釋拚回家過年，矯正署假釋審議委員會認為他已符規定，核准假釋案。

矯正署審查假釋申請案認為，鈕承澤並無犯罪不法所得，且已和解賠償250萬元完畢，更無相類似前科，決定依「監獄行刑法第116條」、「受刑人假釋實施辦法第3條」規定就他所提假釋申請案核准通過。

鈕承澤執導國片電影「跑馬」認識被害人，2018年11月23日藉機請劇組人員帶被害人到家聚會，隔日凌晨，被害人獨留鈕承澤家中，鈕在劇組人員離去後，以手指插入她的下體，被害人前往醫院驗傷，向警方報案，檢方依強制性交罪起訴鈕。

鈕承澤被控性侵案於一審審理期間，賠償錢想與被害人達成和解換取緩刑，但他否認犯罪，一審判鈕有期徒刑4年、二審維持刑度，鈕上訴三審，最高法院2021年駁回，鈕判刑4年確定。

台北地檢署2021年11月2日通知鈕承澤發監服刑，鈕將戶籍遷往花蓮，以照顧母親為由申請在花蓮監獄服刑，2021年11月30日入監；服刑期間，除家人前往探視外，女導演李烈有情有義，曾前去花蓮會見鈕。

2023年12月，鈕承澤服刑過半，第1次申請假釋，矯正署2024年2月駁回申請案，鈕2024年3月、7月第2度、第3度申請假釋，不過，審議委員會都認為鈕未達「悛悔實據」程度，不符假釋要件駁回申請案，鈕於2024年12月時再次申請。

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